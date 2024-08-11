Об этом сообщила Валерия Барон – председатель его официального фан-клуба. Она показала, как сейчас выглядит Олег и рассказала о его новой песне.

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В своих соцсетях Валерия опубликовала сообщение, где заявила о возвращении Винника в публичное пространство. 23 августа, в День флага, артист презентует украиноязычную композицию "Мои люди". Это будет первый трек Олега с начала полномасштабного вторжения.

Сенсация! Мы дождались! 23 августа на всех платформах Олег Винник с премьерой песни "Мои люди"! Встречайте подарок ко Дню Независимости Украины и для всех нас от нашего маэстро!

– объявила Барон.

В то же время на афише можно заметить изменение имиджа певца. Исполнитель еще больше отрастил волосы и изменил их цвет.

Напомним, 26 февраля 2022 года певец уехал в Германию. С того момента он перестал вести соцсети, поскольку доступ к ним якобы украли, поэтому не мог говорить о войне. Летом 2023 года Винник дал первое интервью с измененным стилем: у исполнителя появились очки, а волосы стали еще длиннее. По словам Олега, он выехал из Украины законно, потому что является резидентом Германии. К тому же артист признался, что за рубежом лечит редкую болезнь и отрицает наличие у себя онкологии.