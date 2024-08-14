Исчез из соцсетей и сбежал в Берлин: что говорил о войне Винник, которому в Украине "негде жить"

Олег Винник, ранее любимец миллионов, теперь вызывает противоречивые чувства у соотечественников. Артист долгое время отсиживался за границей и молчал о войне в Украине.

В то же время на днях объявил о возвращении на украинскую сцену. Что на самом деле происходило с Винником после 24 февраля, почему он покинул страну, и что за это время говорил о широкомасштабном российском вторжении – далее в материале Show24.

Интересно Кристина Горняк резко ответила на упрек, что Остапчук бросил ее из-за бесплодия

Так, на восьмой день полномасштабной войны, 3 марта 2022 года, Олег Винник выступил с видеообращением к матерям российских и белорусских солдат. В своем инстаграме он призвал их "подняться против путинского режима", подчеркивая гибель их детей на украинской земле. Потом певец обратился к украинцам за рубежом, призывая их выходить на площади и требовать закрытия неба над Украиной.

В марте Винник переделал украинский гимн на песню "Будет жить Украина". Он объяснил это тем, что "украинец не может без песни, украинец не может без свободы". Также артист в 2022 году поздравлял Украину с Пасхой, но через некоторое время исчез из медиапространства. На фоне этого Оля Полякова поделилась, что у исполнителя проблемы со здоровьем. Кроме того, тогда ходили слухи о том, что Олег Винник был не в Украине, а в Германии, в Берлине, где жил и работал до популярности. И, как оказалось впоследствии, это было правдой. Так, выяснилось, что певец покинул Украину 26 февраля 2022 года.

Летом 2023 года Олег Винник дал первое интервью, где объяснил свой отъезд. По словам артиста, он является резидентом Германии и выехал из Украины законно, вывезя с собой много людей.

Отметим, сейчас в сети нельзя увидеть посты, которые Олег Винник публиковал в начале полномасштабного вторжения. Он заявил, что не имеет доступа ко всем своим соцсетям после того, как прекратил сотрудничество с продюсером Александром Горбенко.

Винник также заявил, что лечит за границей редкую болезнь, но не рассекретил какую именно, в то же время опровергнув слухи об онкологии. Кроме того, исполнитель заявил, что не высказывается о войне в Украине, считая, что его не будут слушать из-за пребывания за рубежом.

Выходи к людям – не выходи. Что я буду доказывать? Держитесь? Держитесь, мы победим? Или как? Где ты? Ну я в Берлине. И тебя кто-то будет понимать и слушать?...,

– говорил артист.

Интервью с Олегом Винником: смотрите видео онлайн

Эти заявления вызвали скептицизм среди украинской аудитории и представителей шоу-бизнеса. Однако недавно шума наделала новость о том, что 23 августа 2023 года, в День флага Украины, состоится возвращение Олега Винника в шоу-бизнес с новой украиноязычной песней "Мои люди".

Заметим, Валерия Барон, руководитель официального фан-клуба Винника, сообщила, что артист готовит для своих поклонников множество музыкальных сюрпризов. Кроме того, она рассказала, что певец намерен отправиться в международный тур с новыми песнями. Однако, Барон не указала никаких подробностей относительно возможных концертов в Украине. В то же время накануне, в ответ на хейтерские комментарии, Валерия отметила, что Олегу Виннику "нет в Украине места, где жить".