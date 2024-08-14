Водночас днями оголосив про повернення на українську сцену. Що насправді відбувалося з Винником після 24 лютого, чому він покинув країну, і що за цей час казав про широкомасштабне російське вторгнення – далі в матеріалі Show24.

Цікаво Христина Горняк різко відповіла на закид, що Остапчук кинув її через безплідність

Так, на восьмий день повномасштабної війни, 3 березня 2022 року, Олег Винник виступив із відеозверненням до матерів російських та білоруських солдатів. У своєму інстаграмі він закликав їх "піднятися проти путінського режиму", наголошуючи на загибелі їхніх дітей на українській землі. Згодом співак звернувся до українців за кордоном, закликаючи їх виходити на площі та вимагати закриття неба над Україною.

У березні Винник переробив український гімн на пісню "Буде жити Україна". Він пояснив це тим, що "українець не може без пісні, українець не може без свободи". Також артист у 2022 році вітав Україну з Великоднем, але через деякий час зник з медіапростору. На тлі цього Оля Полякова поділилася, що у виконавця проблеми зі здоров'ям. Крім того, тоді ходили чутки про те, що Олег Винник був не в Україні, а в Німеччині, у Берліні, де жив і працював до популярності. І, як виявилося згодом, це було правдою. Так, з'ясувалося, що співак покинув Україну 26 лютого 2022 року.

Улітку 2023 року Олег Винник дав перше інтерв'ю, де пояснив свій від'їзд. За словами артиста, він є резидентом Німеччини й виїхав з України законно, вивізши з собою багато людей.

Зазначимо, зараз в мережі не можна побачити дописи, які Олег Винник публікував на початку повномасштабного вторгнення. Він заявив, що не має доступу до всіх своїх соцмереж після того, як припинив співпрацю з продюсером Олександром Горбенком.

Винник також заявив, що лікує за кордоном рідкісну хворобу, але не розсекретив яку саме, у той самий час спростувавши чутки про онкологію. Крім того, виконавець заявив, що не висловлюється про війну в Україні, вважаючи, що його не слухатимуть через перебування за кордоном.

Виходь до людей – не виходь. Що я буду доводити? Тримайтеся? Тримайтеся, ми переможемо? Чи як? Де ти є? Ну я в Берліні. І тебе хтось буде розуміти й слухати?…,

– говорив артист.

Інтерв'ю з Олегом Винником: дивіться відео онлайн

Ці заяви викликали скептицизм серед української аудиторії та представників шоубізнесу. Втім, галасу наробила новина про те, що 23 серпня 2023 року, у День прапора України, відбудеться повернення Олега Винника в шоубізнес з новою україномовною піснею "Мої люди".

Зауважимо, Валерія Барон, керівниця офіційного фан-клубу Винника, повідомила, що артист готує для своїх шанувальників безліч музичних сюрпризів. Крім того, вона розповіла, що співак має намір вирушити в міжнародний тур з новими піснями. Однак, Барон не вказала жодних подробиць щодо можливих концертів в Україні. Водночас напередодні, у відповідь на хейтерські коментарі, Валерія зазначила, що Олег Винник "немає в Україні місця, де жити".