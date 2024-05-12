Отдали предпочтение в пользу мужчины: украинскую певицу отстранили от Нацжури на Евровидении-2024

Украинская певица FIЇNKA заявила, что ее отстранили от Нацжури на Евровидении-2024. Как оказалось, это было вызвано гендерным неравенством.

По словам исполнительницы, вместо нее выбрали мужчину. FIЇNKA считает, что это несправедливо.

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Что известно о новом скандале на Евровидении-2024

Выяснилось, что певица FIЇNKA победила в голосовании в "Дії", где выбирали пятерку членов жюри на Евровидение-2024 от Украины. Однако ее заменили на музыкального обозревателя Максима Нагорняка. Дело в том, что первоначальный состав жюри, определенный путем опроса, не соответствовал критериям гендерного баланса, поскольку там должно быть примерно одинаковое количество мужчин и женщин (2/3, или 3/2).

Артистка выразила разочарование этим решением. Она считает, что замена женщины на мужчину является отражением гендерного неравенства.

Не знаю, кто конкретно толковал гендерный баланс от Украины, но у нас получилось так: гендерный баланс – это отдать свою победу в пользу мужчины,

– отметила исполнительница.

Кто вошел в состав Нацжури Украины на Евровидении-2024