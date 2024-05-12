За словами виконавиці, замість неї обрали чоловіка. FIЇNKA вважає, що це несправедливо.
Вас також може зацікавити Ми хотіли створити щось прекрасне, – розмова з Nemo зі Швейцарії – переможцями Євробачення-2024
Що відомо про новий скандал на Євробаченні-2024
З'ясувалося, що співачка FIЇNKA перемогла у голосуванні в "Дії", де обирали п'ятірку членів журі на Євробачення-2024 від України. Однак її замінили на музичного оглядача Максима Нагорняка. Річ у тім, що початковий склад журі, визначений шляхом опитування, не відповідав критеріям гендерного балансу, оскільки там має бути приблизно однакова кількість чоловіків та жінок (2/3, або 3/2).
Артистка висловила розчарування цим рішенням. Вона вважає, що заміна жінки на чоловіка є відображенням гендерної нерівності.
Не знаю, хто конкретно тлумачив гендерний баланс від України, але у нас вийшло так: гендерний баланс – це віддати свою перемогу на користь чоловіка,
– зазначила виконавиця.
Хто увійшов до складу Нацжурі України на Євробаченні-2024
- Це була Ірина Горова, Олена Тополя, Олена Коляденко, Костянтин Томільченко та Максим Нагорняк.
- Речницею від України цьогоріч стала Джамала, вона оголосила, кому наша країна віддала 12 балів.
- Так, за результатами голосування професійного журі в Україні, Швейцарія отримала найвищий бал. Слідом за нею йдуть Ірландія з 10 балами, Швеція з 8 балами та Німеччина з 7 балами. Франція, Литва, Хорватія, Португалія, Італія та Люксембург також отримали бали в порядку спадання.