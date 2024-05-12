За словами виконавиці, замість неї обрали чоловіка. FIЇNKA вважає, що це несправедливо.

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Що відомо про новий скандал на Євробаченні-2024

З'ясувалося, що співачка FIЇNKA перемогла у голосуванні в "Дії", де обирали п'ятірку членів журі на Євробачення-2024 від України. Однак її замінили на музичного оглядача Максима Нагорняка. Річ у тім, що початковий склад журі, визначений шляхом опитування, не відповідав критеріям гендерного балансу, оскільки там має бути приблизно однакова кількість чоловіків та жінок (2/3, або 3/2).

Артистка висловила розчарування цим рішенням. Вона вважає, що заміна жінки на чоловіка є відображенням гендерної нерівності.

Не знаю, хто конкретно тлумачив гендерний баланс від України, але у нас вийшло так: гендерний баланс – це віддати свою перемогу на користь чоловіка,

– зазначила виконавиця.

Хто увійшов до складу Нацжурі України на Євробаченні-2024