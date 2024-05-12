По словам исполнительницы, вместо нее выбрали мужчину. FIЇNKA считает, что это несправедливо.
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Что известно о новом скандале на Евровидении-2024
Выяснилось, что певица FIЇNKA победила в голосовании в "Дії", где выбирали пятерку членов жюри на Евровидение-2024 от Украины. Однако ее заменили на музыкального обозревателя Максима Нагорняка. Дело в том, что первоначальный состав жюри, определенный путем опроса, не соответствовал критериям гендерного баланса, поскольку там должно быть примерно одинаковое количество мужчин и женщин (2/3, или 3/2).
Артистка выразила разочарование этим решением. Она считает, что замена женщины на мужчину является отражением гендерного неравенства.
Не знаю, кто конкретно толковал гендерный баланс от Украины, но у нас получилось так: гендерный баланс – это отдать свою победу в пользу мужчины,
– отметила исполнительница.
Кто вошел в состав Нацжури Украины на Евровидении-2024
- Это была Ирина Горовая, Елена Тополя, Елена Коляденко, Константин Томильченко и Максим Нагорняк.
- Представителем от Украины в этом году стала Джамала, она объявила, кому наша страна отдала 12 баллов.
- Так, по результатам голосования профессионального жюри в Украине, Швейцария получила самый высокий балл. Следом за ней идут Ирландия с 10 баллами, Швеция с 8 баллами и Германия с 7 баллами. Франция, Литва, Хорватия, Португалия, Италия и Люксембург также получили баллы в порядке убывания.