Друг погибшего артиста Николая Ленко сказал, почему тело героя не могут забрать

15 июля, "Дикий театр" сообщил о гибели артиста Николая Ленка на войне. Друг павшего музыканта поделился, что родные военного не могут устроить похороны.

Мужчина погиб под Часовым Яром во время выполнения боевого задания. Коллеги вспоминают его как талантливого музыканта спектакля "Красное, черное и снова красное".

Не пропустите Сделал это раньше: СМИ сообщили, когда Руслан Ханумак выехал из Украины

Илья Фетисов, руководитель ансамбля украинской аутентичной музыки "БОЖИЧИ", рассказал о погибшем друге. Мужчина признался, что "официально Николай считается пропавшим без вести". Однако, есть два свидетельства о его гибели. Тело гармониста забрать невозможно, поскольку позиции собратьев Ленка заняты оккупантами.

Николай всегда обманывал, когда кричал "последний раз". Эту его фишку постоянные танцоры уже знали и никто не расслаблялся, когда заканчивалось "последнее" колено – потому что знали, что танец будет продолжаться еще. Я хочу, чтобы нас еще раз обманули и мы снова увидели Николая и потанцевали под его зажигательную игру,

– со щемящей болью отметил Фетисов.

Руководитель "БОЖИЧИ" раскрыл, какой была его последняя встреча с Николаем. Мужчины встретились, чтобы поиграть друг другу на инструментах и выпить вместе чай. По словам Ильи, Ленок, вероятно, чувствовал, что боевая командировка может стать для него последней.

Последний раз он был у меня непосредственно перед последним отправлением на передовую. Просил, чтобы я поиграл ему на дорогу. Я играл, потом пошел на кухню готовить чай и слышу – Николай взял в руки гармонь. Я намеренно очень долго готовил чай, потому что чувствовал, что Николай хотел набраться музыки,

– поделился друг защитника.

Напомним, Николай Ленок вступил в ВСУ с началом полномасштабного вторжения. Сначала он служил боевым медиком в 136-м отдельном батальоне ТРО Броваров, а впоследствии присоединился к ансамблю своей воинской части. У погибшего остались жена и двое несовершеннолетних детей.