Источники УП сообщают, что Руслан Ханумак покинул Украину не в июле или июне, а еще в начале мая. Юморист пересек границу на украинско-венгерском участке, в пункте пропуска Вилок.

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3 июля Руслан Ханумак опубликовал видео, в котором показал встречу с сыном от Алины Шаманской. Он объяснил, что решил переехать в США ради потомка.

Когда в сети юмориста обвинили в незаконном пересечении границы, тот объяснил, что выехал из Украины законно. Он показал скриншот из приложения Резерв+, где указано, что у него отсрочка от мобилизации. Ханумак заявил, что болеет астмой. К слову, этого сообщения больше нет на странице мужчины.

На фоне скандала студия "Квартал 95" сделала заявление относительно Руслана Ханумака. Там сообщили, что юморист никогда не был их штатным работником. Он сотрудничал с "Кварталом" только на условиях договоров заказа. Пресс-служба студии добавила, что некорректно называть его "звездой" или "актером" "Квартала 95".