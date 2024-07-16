Чоловік загинув під Часовим Яром під час виконання бойового завдання. Колеги згадують його як талановитого музиканта вистави "Червоне, чорне і знову червоне".

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Ілля Фетисов, керівник ансамблю української аутентичної музики "БОЖИЧІ", розповів про загиблого друга. Чоловік зізнався, що "офіційно Микола вважається зниклим безвісти". Однак, є два свідчення про його загибель. Тіло гармоніста забрати неможливо, оскільки позиції побратимів Ленка зайняті окупантами.

Микола завжди обманював, коли кричав "останній раз". Цю його фішку постійні танцюристи вже знали й ніхто не розслаблявся, коли закінчувалося "останнє" коліно – бо знали, що танець буде тривати ще. Я хочу, щоб нас ще раз обманули й ми знову побачили Миколу і потанцювали під його запальну гру,

– з щемом зазначив Фетисов.

Керівник "БОЖИЧІ" розкрив, якою була його остання зустріч з Миколою. Чоловіки зустрілися, щоб пограти один одному на інструментах та випити разом чай. За словами Іллі, Ленок, ймовірно, відчував, що бойове відрядження може стати для нього останнім.

Останній раз він був у мене безпосередньо перед останнім відправленням на передову. Просив, щоб я пограв йому на дорогу. Я грав, потім пішов на кухню готувати чай і чую – Микола взяв до рук гармонь. Я навмисно дуже довго готував чай, бо відчував, що Микола хотів набутися музики,

– поділився друг захисника.

Нагадаємо, Микола Ленок вступив у ЗСУ з початком повномасштабного вторгнення. Спочатку він служив бойовим медиком у 136-му окремому батальйоні ТРО Броварів, а згодом приєднався до ансамблю своєї військової частини. У загиблого залишилися дружина і двоє неповнолітніх дітей.