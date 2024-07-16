Мужчина погиб под Часовым Яром во время выполнения боевого задания. Коллеги вспоминают его как талантливого музыканта спектакля "Красное, черное и снова красное".

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Илья Фетисов, руководитель ансамбля украинской аутентичной музыки "БОЖИЧИ", рассказал о погибшем друге. Мужчина признался, что "официально Николай считается пропавшим без вести". Однако, есть два свидетельства о его гибели. Тело гармониста забрать невозможно, поскольку позиции собратьев Ленка заняты оккупантами.

Николай всегда обманывал, когда кричал "последний раз". Эту его фишку постоянные танцоры уже знали и никто не расслаблялся, когда заканчивалось "последнее" колено – потому что знали, что танец будет продолжаться еще. Я хочу, чтобы нас еще раз обманули и мы снова увидели Николая и потанцевали под его зажигательную игру,

– со щемящей болью отметил Фетисов.

Руководитель "БОЖИЧИ" раскрыл, какой была его последняя встреча с Николаем. Мужчины встретились, чтобы поиграть друг другу на инструментах и выпить вместе чай. По словам Ильи, Ленок, вероятно, чувствовал, что боевая командировка может стать для него последней.

Последний раз он был у меня непосредственно перед последним отправлением на передовую. Просил, чтобы я поиграл ему на дорогу. Я играл, потом пошел на кухню готовить чай и слышу – Николай взял в руки гармонь. Я намеренно очень долго готовил чай, потому что чувствовал, что Николай хотел набраться музыки,

– поделился друг защитника.

Напомним, Николай Ленок вступил в ВСУ с началом полномасштабного вторжения. Сначала он служил боевым медиком в 136-м отдельном батальоне ТРО Броваров, а впоследствии присоединился к ансамблю своей воинской части. У погибшего остались жена и двое несовершеннолетних детей.