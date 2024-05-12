Прямо в прямом эфире: победитель Евровидения-2024 сломал свой хрустальный кубок
12 мая 2024, 02:30Читати новину українською
В Мальме уже отгремел 68-й песенный конкурс Евровидение-2024. Триумфатором песенного конкурса стал представитель Швейцарии – Nemo. В то же время после объявления победителя произошел конфуз – сломался хрустальный кубок.
Что интересно, сделал это сами Nemo. Они разбили кубок прямо на сцене Евровидения-2024.
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Как Nemo сломали свой хрустальный кубок
После объявления результатов голосования, победитель еще раз исполнил свой конкурсный трек The Code. На сцене он выступал с кубком в руках, поэтому случайно ударил им о сцену и ножка от него отвалилась. К счастью, основная часть трофея осталась невредимой.
Что известно о победе Nemo
- Представители Швейцарии получили 591 балл от жюри и зрителей.
- В своей конкурсной песне The Code исполнители вспоминают темы гендерной идентичности, психического здоровья и самопознания. Эта композиция сочетает в себе стили оперы, электро и поп-музыки.
- На сцену Евровидения артисты вышли в ярком красно-оранжевом наряде, что привлекло внимание европейских фанатов.
- Nemo выступали на вращающемся спутнике в центре сцены, что добавило зрелищности их выступлению.
- Зрители были настолько впечатлены, что аплодировали стоя певцам, которые покидали сцену.