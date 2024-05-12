Прямо в прямом эфире: победитель Евровидения-2024 сломал свой хрустальный кубок

В Мальме уже отгремел 68-й песенный конкурс Евровидение-2024. Триумфатором песенного конкурса стал представитель Швейцарии – Nemo. В то же время после объявления победителя произошел конфуз – сломался хрустальный кубок.

Что интересно, сделал это сами Nemo. Они разбили кубок прямо на сцене Евровидения-2024.

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Как Nemo сломали свой хрустальный кубок

После объявления результатов голосования, победитель еще раз исполнил свой конкурсный трек The Code. На сцене он выступал с кубком в руках, поэтому случайно ударил им о сцену и ножка от него отвалилась. К счастью, основная часть трофея осталась невредимой.

Что известно о победе Nemo