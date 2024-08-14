Муж Наталки Карпы, Евгений Терехов ("Титановый Джексон"), воюет на фронте. Поэтому ему не удалось поздравить певицу лично. Однако он опубликовал щемящее видео с обращением к любимой.

К слову Исполнительница хита "Калина" и заслуженная артистка Украины: где сейчас певица Наталка Карпа

Спасибо тебе за то, что всегда рядом... Ты поддержка и опора, ты радость и нежность... Ты мама, дочь, жена, подруга... Всегда будь!

– написал Евгений Терехов.

Евгений Терехов адресовал сообщение имениннице: видео

Наталка Карпа также похвасталась подарком от мужа-военного – большим букетом цветов с запиской "С днем рождения, любимая".



Наталка Карпа показала подарок от мужа / Фото из инстаграм-сториз

Напомним, Наталка Карпа не скрывает, что в ее отношениях с мужем-военным есть проблемы. Из-за войны пара находится на расстоянии, однако после опасного задания на фронте Терехов решил вернуться к семье. Супруги решили не расставаться, а работать с трудностями.