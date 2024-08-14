Чоловік Наталки Карпи, Євген Терехов ("Титановий Джексон"), воює на фронті. Тому йому не вдалося привітати співачку особисто. Однак він опублікував щемливе відео зі зверненням до коханої.

До слова Виконавиця хіта "Калина" та заслужена артистка України: де зараз співачка Наталка Карпа

Дякую тобі за те, що завжди поряд... Ти підтримка й опора, ти радість і ніжність... Ти мама, донька, дружина, подруга... Завжди будь!

– написав Євген Терехов.

Євген Терехов адресував допис іменинниці: відео

Наталка Карпа також похвалилась подарунком від чоловіка-військового – великим букетом квітів з запискою "З днем народження, кохана".



Наталка Карпа показала подарунок від чоловіка / Фото з інстаграм-сторіз

Нагадаємо, Наталка Карпа не приховує, що у її стосунках з чоловіком-військовим є проблеми. Через війну пара перебуває на відстані, однак після небезпечного завдання на фронті Терехов вирішив повернутися до сім'ї. Подружжя вирішило не розлучатися, а працювати з труднощами.