Евгений Терехов сделал предложение Наталье Карпе всего через месяц отношений. Их отношения были очень разными: в первый год певица хотела развестись, последующие годы были теплыми для каждого в супружестве.

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Почему начались проблемы в отношениях Наталки Карпы

Летом перед полномасштабным вторжением в браке Наталки Карпы наступил кризис. Муж признался, что он не испытывает тех чувств к ней, что были раньше. Одной из причин этому стало то, что певица определенное время проживала с дочкой Златой отдельно, на даче во Львове. Туда Карпа переехала ради удобства дочери на фоне пандемии.

Мне разбили сердце. В предыдущих отношениях я разбивала сердце, и я даже шутила, что может это моя карма. Он пришел ко мне и сказал: Наташа, я к тебе охладел. Человек, который тебя любил и носил на руках, в один момент ничего к тебе не чувствует... Ты становишься ненужной,

– вспомнила певица.

Боится ли она развода

Наталка Карпа призналась, что когда слышала от мужа о разводе, сразу начинала плакать и просила, чтобы ее не покидали. Но впоследствии она поняла, что человек – это не собственность. Год назад звезда самостоятельно подготовила документы для разрыва брака.

Я себя ловила на том, что у меня зависимость. И когда я слышала слово "развод", я понимала, что у меня слезы на глазах, сердце колотится. Но я год назад сама подготовила документы на развод. Документы есть, но мы не развелись,

– сообщила артистка.

Но пока что Наташа и Евгений не развелись. После опасного задания на фронте Терехов переосмыслил свои чувства и решил вернуться к семье.

"Прошлым летом он был на одном задании, в очень опасном месте и, по его словам, это все изменило. Он говорит: "Я пересмотрел свою жизнь и почувствовал, что у меня в этой жизни есть ценное и я снова вернулся к тебе. Я тут падаю в колени. Я понимаю, что хочу, чтобы ты и Злата были моей частью жизни. Прошу тебя вернуться, вернуть меня. Давай будем пробовать что-то снова"", – процитировала мужа Карпа.



Наталка Карпа с мужем и дочкой / Фото из инстаграма звезды

Какие отношения у супругов сейчас

Сейчас Наталка Карпа может спокойно и без обид говорить о Евгении и их браке. Они работают над отношениями, певица учится быть счастливой. Однако их отношения сейчас на расстоянии, ведь "Титановый Джексон" служит на фронте.

"Сейчас мы прорабатываем много моментов, которые случились на нашем пути. Сейчас у нас теплое общение, есть диалог. У нас не просто диалог, мы начинаем снова открывать друг другу душу. Он сейчас на фронте. У него есть другая квартира, он съехал, но, когда он едет с фронта в отпуск, он едет ко мне и говорит, что едет домой. Это важный момент. Мы пробуем, но на расстоянии", – отметила Наталка Карпа.

Наталка Карпа добавила, что раньше хотела сделать любимому больно и показать, какую женщину он бы потерял. Но сейчас она никому ничего не хочет показывать. А просто хочет быть счастливой и иметь человека, которому будет доверять.