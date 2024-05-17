В то же время исполнительница поделилась, что переживает кризис в браке с мужем-военным Евгением "Джексоном" Тереховым. Пара даже думала о разводе.

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Что рассказала Карпа о первой любви

Наталка встречалась с парнем в 18-летнем возрасте. Он работал журналистом и был старше певицы на 7-8 лет. Однако, главной преградой в отношениях стала лучшая подруга артистки, с которой Карпа дружила с самого детства. Девушка, за спиной Наташи, начала крутить роман с журналистом, о чем впоследствии узнала исполнительница.

Она мне первая воткнула нож в спину. Я еще потом узнала об их переписке. Я ее пригласила к себе, мы делимся своим. Я столько рассказываю ей о нем, как он мне нравится. Потом, когда я уже узнала об измене, я же понимаю, что она в этот момент с ним созванивалась и переписывалась,

– вспомнила артистка.

Во время последней встречи с парнем Карпа, со слезами на глазах, не захотела ничего ему говорить, поскольку знала об измене. Впрочем, через неделю женщина узнала о трагической гибели любимого.

Я влетела на эту радиостанцию – он ко мне с объятиями. Я просто смотрю ему в глаза, а у меня слезы, и я вижу, что он немножко был под выпивкой. У нас был зрительный контакт и он понял. Потом я просто хлопнула дверью и ушла,

– отметила Наталья.

В то же время женщина призналась, что не считает половой контакт физической изменой. Для нее худшей является измена "на духовном уровне".

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