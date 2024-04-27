Наталья Могилевская растрогала празднованием 4-летия названной дочери: счастливые кадры

27 апреля 2024, 17:39
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Наталья Могилевская

Украинская певица Наталья Могилевская поделилась семейным праздником. Ее названная дочь София отмечает 4-летие. По этому радостному случаю артистка рассказала, что подарила девочке.

К тому же Наталья призналась, что ее дочь будет делать в свой день рождения впервые. Также исполнительница поделилась подготовкой к празднику.

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Как дочь Могилевской отпраздновала день рождения

Артистка опубликовала видео, на котором показала, что именно сделала для праздника. Это завтрак, большое количество подарков и надувные шарики.

Как призналась Наталья, именинница София впервые в жизни будет учиться ездить на подаренном велосипеде. Более того, девочка теперь имеет огромного плюшевого мишку, с которым сможет проводить радостное время.

Моя младшая дочь получила сегодня свой первый в жизни велосипед. Поздравляйте нас с днем рождения. Нам уже 4,
– поделилась Могилевская.

Поклонники артистки искренне радуются ей и ее дочери. Так, они поздравили Софию и пожелали ей счастья.

  • "Наталья, поздравляю Вас с таким прекрасным праздником, день рождения дочери, это счастливое событие. Крепкого здоровья всей вашей семье";
  • "Наталочка, с именинницей! Будьте счастливы и здоровы!";
  • "Какая благодать. Приветствую вас и доченьку, Вы отличная мама! Пусть будет самой счастливой";
  • "Пусть будет самой счастливой и здоровой девочкой. Наталочка, вы лучшая Мама";
  • "С праздником Вас. Крепкого всем здоровья, манюне счастливого детства и мирного неба над головой".

Что известно о детях Могилевской

  • В начале года Наталья Могилевская объявила впервые, что стала мамой. Это произошло еще около двух лет назад, когда певица вместе с любимым мужчиной удочерила двух девочек.
  • Дочери певицы являются сестрами, сейчас им примерно по 12 и 4 года. Старшую девочку зовут Мишель, младшую – София. Из-за травм, какие девочки пережили, они некоторое время проходили адаптацию.
  • Наталья Могилевская решила не знакомить поклонников и прессу с дочерьми. Она не будет показывать лица девушек и будет мало что рассказывать журналистам.
  • Певица недавно рассказала о том, что пришлось пережить ее дочерям до усыновления. Так, ее старшая дочь взяла на себя ответственность за младшую. Мишель спасала Софии жизнь.
  • После двух лет в семье, дочери стали любящими и расслабленными детьми, чем Наталья очень гордится и всегда подчеркивает, что любит их независимо от всего.

Автор: Влада Пономарьова