Наталья Могилевская растрогала празднованием 4-летия названной дочери: счастливые кадры
Источник:Наталья Могилевская
Украинская певица Наталья Могилевская поделилась семейным праздником. Ее названная дочь София отмечает 4-летие. По этому радостному случаю артистка рассказала, что подарила девочке.
К тому же Наталья призналась, что ее дочь будет делать в свой день рождения впервые. Также исполнительница поделилась подготовкой к празднику.
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Как дочь Могилевской отпраздновала день рождения
Артистка опубликовала видео, на котором показала, что именно сделала для праздника. Это завтрак, большое количество подарков и надувные шарики.
Как призналась Наталья, именинница София впервые в жизни будет учиться ездить на подаренном велосипеде. Более того, девочка теперь имеет огромного плюшевого мишку, с которым сможет проводить радостное время.
Моя младшая дочь получила сегодня свой первый в жизни велосипед. Поздравляйте нас с днем рождения. Нам уже 4,
– поделилась Могилевская.
Поклонники артистки искренне радуются ей и ее дочери. Так, они поздравили Софию и пожелали ей счастья.
- "Наталья, поздравляю Вас с таким прекрасным праздником, день рождения дочери, это счастливое событие. Крепкого здоровья всей вашей семье";
- "Наталочка, с именинницей! Будьте счастливы и здоровы!";
- "Какая благодать. Приветствую вас и доченьку, Вы отличная мама! Пусть будет самой счастливой";
- "Пусть будет самой счастливой и здоровой девочкой. Наталочка, вы лучшая Мама";
- "С праздником Вас. Крепкого всем здоровья, манюне счастливого детства и мирного неба над головой".
Что известно о детях Могилевской
- В начале года Наталья Могилевская объявила впервые, что стала мамой. Это произошло еще около двух лет назад, когда певица вместе с любимым мужчиной удочерила двух девочек.
- Дочери певицы являются сестрами, сейчас им примерно по 12 и 4 года. Старшую девочку зовут Мишель, младшую – София. Из-за травм, какие девочки пережили, они некоторое время проходили адаптацию.
- Наталья Могилевская решила не знакомить поклонников и прессу с дочерьми. Она не будет показывать лица девушек и будет мало что рассказывать журналистам.
- Певица недавно рассказала о том, что пришлось пережить ее дочерям до усыновления. Так, ее старшая дочь взяла на себя ответственность за младшую. Мишель спасала Софии жизнь.
- После двух лет в семье, дочери стали любящими и расслабленными детьми, чем Наталья очень гордится и всегда подчеркивает, что любит их независимо от всего.