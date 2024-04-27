Звезда сериала "Моя любимая Страшко" Дарья Барихашвили сообщила о новостях в ее личной жизни. Счастливым известием она поделилась на личной странице.

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Дарья Барихашвили выходит замуж

Пара украинских актеров – Дарья Барихашвили и Сергей Пономаренко – обручились. Артист устроил романтическое признание своей избраннице на Киевщине.

Самый счастливый день в моей жизни,

– написала актриса.

31-летняя актриса поделилась счастливыми фото с любимым и похвасталась обручальным кольцом. После важного события Дарья не смогла сдержать слез.



Дарья Барихашвили / Фото с инстаграма актрисы



Дарья Барихашвили и Сергей Пономаренко / Фото с инстаграма актрисы

Новоиспеченную помолвленную пару поздравляют в комментариях звезды - Стася Ровинская, Екатерина Кузнецова. Пишут пожелания и поклонники:

"Боже, поздравляю вас. Это, пожалуй, для каждой девушки самый ожидаемый день";

"Класс, я вас поздравляю! Будьте счастливыми! Страстной любви, нежности и взаимопонимания!";

"Ура! Мы ждали. Поздравляю".

Что известно о паре