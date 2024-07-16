На детской площадке: Наталья Могилевская показала, как проводит время с дочками

Наталья Могилевская рассказала об активном отдыхе со своими приемными дочерьми. Певица рассекретила, какой подарок готовит девушкам на своей террасе.

Артистка любит радовать дочерей сюрпризами. Так, недавно исполнительница вручила девушкам растение мухоловку.

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Наталья поделилась, что на выходных обожает проводить время на детской площадке с дочкой Софией. Могилевская опубликовала фото, на котором, одетая в голубой костюм, позирует на детской горке. Певица подчеркнула, что из-за жары хочет поехать на море.

Последние дни это просто невозможно. Я забежала под кондиционер, который тоже работает несколько часов в день. Очень хочется на море,

– призналась Наталья.

Впрочем, Могилевская решила облегчить себе и своим дочерям пребывание на улице во время летней жары. Она заказала чан, который поставила на террасе дома. Как отметила артистка, им можно будет пользоваться и зимой.



Наталья Могилевская показала подарок для дочерей / Скриншот из инстаграм-сторис

Напомним, в 2022-м певица и ее муж усыновили двух девочек. Впрочем, о материнстве артистка рассказала только через два года. Дочери Натальи являются сестрами, сейчас им по 12 и 4 года. Старшую девочку зовут Мишель, младшую – София. Они пережили сложное детство, поэтому им пришлось адаптироваться к новым условиям жизни.