Надя Дорофеева в клипе, который сняла Таня Муиньо, побрила парня и станцевала под дождем

Надя Дорофеева выпустила новую танцевальную песню "Хартбит". Клип к треку сняла знаменитый режиссер Таня Муиньо.

Как отметили фаны, при просмотре видео захватывает дух. Интересно, что новая композиция вошла в будущий полноформатный альбом Дорофеевой, релиз которого запланирован на осень.

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В песне "Хартбит" исполнительница выразила свои размышления о парнях-нарциссах, равнодушных к чувствам других. Слова певица написала вместе с мужем Мишей Кацуриным.

"Хартбит" – танцевальный и очень чувственный трек, наполнен откровенными женскими чувствами: от авторского текста – до видео от невероятного украинского режиссера с мировым именем Таню Муиньо,

– подчеркнула Надя Дорофеева.

Благодаря тому, что над видеоработой работала известная клипмейкер, он получился очень нестандартным и эффектным. В частности, в клипе артистка предстала в откровенном наряде, танцуя под дождем с героем-нарциссом. Звезда даже ступала на него ногами и побрила мужчине голову.

DOROFEEVA – "Хартбит": смотрите видео онлайн

В комментариях под видеоработой поклонники выразили свои впечатления от трека и самого клипа.

"Это невероятно, нереально, при просмотре захватывает дух... Хочется пересматривать этот шедевр еще и еще";

"Таню Муиньо увидела с первых шагов, талант мирового уровня, Украина имеет бриллиант, творящий шедевры";

"Когда объединить таланты Дорофеевой, Кацурина и Муиньо, результат может быть только мощной силой. Вы трое удивительные, чистый талант";

"Это настолько аху*нно, что разрывает гордость от талантливых украинцев";

"Вот это я понимаю уровень. Такое мы любим, браво";

"Это просто что-то нереальное. Такой заряд энергии и настроения на целый день".

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