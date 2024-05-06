В канун Пасхи: самому родному человеку Надежды Матвеевой сделали операцию

В светлый праздник Пасхи ведущая Надежда Матвеева ошеломила поклонников новостью. Она рассказала, что ее мама перенесла операцию.

Надежда опубликовала кадр из больницы, где сейчас находится ее родной человек. Поклонники ведущей уже отреагировали на такую неожиданную новость.

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Что произошло с мамой Матвеевой

В своих соцсетях Надежда показала кадр из больничной палаты, на котором можно увидеть и ее маму. Ведущая решила не рассказывать подробности относительно причины хирургического вмешательства.

Впрочем, она заверила, что все с ее мамой в порядке. Матвеева выразила слова благодарности врачам и поздравила украинцев с Христовым Воскресением.

С надеждой, что после операции самое тяжелое для мамы в прошлом. Благодарна хирургам, врачам, медсестрам, санитаркам. Быть стойкими, чтобы поддержать близких, тех, кто нуждается в помощи, – требование, которое одновременно забирает силы и придает сил. С Пасхой! Христос воскрес,

– поделилась Надежда.

Реакция сети

Поклонники телеведущей пожелали ее маме скорейшего выздоровления. В то же время они поздравила Матвееву с Пасхой в ответ.

"Здоровья вашей маме и вам! Христос Воскрес!";

"Надежда, желаем вашей мамочке скорейшего выздоровления! Пусть Ангелы хранители оберегают вас и ваших родных!";

"Надежда, скорейшего выздоровления маме, а вам сил! Божьего благословения и защиты всей вашей семье! Христос Воскрес!";

"Божьей Помощи Маме!".

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