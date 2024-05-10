ТЦК и полиция остановили Монатика посреди Киева

Украинского певца Монатика увидели вместе с работниками ТЦК и полиции. Соответствующее видео распространили в социальных сетях. Артист подтвердил, что у него вежливо проверили документы, а потом отпустили.

Военное положение в Украине продолжается, а значит работники Территориальных центров комплектования и социальной поддержки в присутствии сотрудников полиции могут остановить человека, чтобы проверить его документы и учетные данные. Похоже, что это произошло и с украинским артистом Монатиком.

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Монатика остановили ТЦК

В СМИ распространили видео, где певца Монатика видно вместе с работниками полиции и ТЦК. Авторы говорят, что артиста остановили для проверки документов. Никакого скандала не произошло. На видео видно, что они просто общаются.

Монатика остановили в центре Киева.

В самом центре Киева, на Крещатике, работники ТЦК и полиции остановили известного украинского певца Монатика. Но это была проверка документов. Никакого скандала,

– говорится в описании к видео.

ТЦК и Монатик: смотрите видео

Монатик прокомментировал

, Монатик с начала полномасштабной войны некоторое время провел за границей, прежде чем вернуться в Украину. Он нечасто высказывал свое мнение по поводу мобилизации. В первые месяцы российского вторжения артист говорил: "Я не могу представить, что кого-то убиваю. Я готов выходить на артфронт".

Артист подтвердил, что его действительно остановили на улицах Киева. Для него подобная проверка – не новость. Монатик добавил, что после того, как проверили его данные и учет – отпустили.

Представители ТЦК действительно остановили меня на Крещатике, вежливо спросили обновил ли данные и попросили на проверку военный билет. На воинском учете стою. Данные обновил. Это уже не первая проверка, ведь я много езжу между украинскими городами и такие проверки проходят постоянно, как и для всех граждан Украины,

– написал певец.

Звезды и мобилизация