Военное положение в Украине продолжается, а значит работники Территориальных центров комплектования и социальной поддержки в присутствии сотрудников полиции могут остановить человека, чтобы проверить его документы и учетные данные. Похоже, что это произошло и с украинским артистом Монатиком.
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Монатика остановили ТЦК
В СМИ распространили видео, где певца Монатика видно вместе с работниками полиции и ТЦК. Авторы говорят, что артиста остановили для проверки документов. Никакого скандала не произошло. На видео видно, что они просто общаются.
Монатика остановили в центре Киева.
В самом центре Киева, на Крещатике, работники ТЦК и полиции остановили известного украинского певца Монатика. Но это была проверка документов. Никакого скандала,
– говорится в описании к видео.
ТЦК и Монатик: смотрите видео
Монатик прокомментировал
Артист подтвердил, что его действительно остановили на улицах Киева. Для него подобная проверка – не новость. Монатик добавил, что после того, как проверили его данные и учет – отпустили.
Представители ТЦК действительно остановили меня на Крещатике, вежливо спросили обновил ли данные и попросили на проверку военный билет. На воинском учете стою. Данные обновил. Это уже не первая проверка, ведь я много езжу между украинскими городами и такие проверки проходят постоянно, как и для всех граждан Украины,
– написал певец.
Звезды и мобилизация
- Ведущий Женя Янович высказался о том, что как законопослушный гражданин, готов пойти в ТЦК и обновить свои данные. Шоумен добавил, что в случае, если ему выдадут повестку, то он пойдет защищать свою страну. Моральным авторитетом для него является Yarmak.
- Владимир Жогло объяснил, что не служит ВСУ по состоянию своего здоровья. У юмориста много болезней: это ожирение, гепатоз, аллергию и металл и ряд других. Актер самостоятельно ходил в военкомат и проходил ВВК.
- Травести-дива Монро заметила, что все ее документы оформлены законно. Она добавила, что готова снова пойти в ТЦК, если будет такая необходимость.