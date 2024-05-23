Очень стремная штука, – Монатик рассказал, как его остановили работники ТЦК

Недавно Дмитрия Монатика остановили работники Территориального центра комплектования прямо в центре Киева. Теперь он подробнее рассказал о том, как это было.

В частности, артист поделился, как чувствовал себя в этот момент. Также он признался, обновил ли уже данные в военкомате.

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Что Монатик рассказал о том, как его остановили работники ТЦК

Певец отметил, что его часто останавливают, поэтому он постоянно имеет с собой военный билет и уже обновил данные в Шевченковском военкомате.

Я сейчас обновил их в "Резерв+", а так я все время с военным билетом хожу, потому что обновился в Шевченковском военкомате еще до того (до того, как остановили работники ТЦК – 24 Канал),

– поделился артист.

Он добавил, что его даже узнают представители Территориального центра комплектования и просят сделать фото.

В то же время исполнитель не понимает, почему украинцы сделали сенсацию из того, что его остановили.

Я вышел с репетиции и у меня была куча сообщений. У меня на день рождения не было столько сообщений. Я посмотрел, а там в телеграмме уже разлетается: "Монатика остановили ТЦК! Сенсация!". Новость дня! Вы серьезно? У нас каждого останавливают каждый день, это повседневная тема,

– подчеркнул Дмитрий.

Артист отметил, что несмотря на это ему все равно бывает страшно.

Ты думаешь, я тревоги не чувствовал? Это всегда очень стремная штука. Но есть, что есть,

– подытожил Монатик.

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