Не первая проверка, – Монатик прокомментировал видео, на котором его остановил ТЦК

Сетью распространяется видео, на котором украинский певец Монатик стоит вместе с работниками ТЦК. Впрочем, артист уже рассказал, почему его остановили прямо на улице.

К тому же исполнитель подтвердил, что это действительно он на том видео. Более того, музыкант отметил, что разговор проходил довольно вежливо.

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Почему Монатика остановил ТЦК

Монатик рассказал, что его остановили на главной улице Киева – Крещатик. Однако, это была обычная проверка документов от ТЦК. В то же время артист отметил, что это с ним происходит далеко не впервые, поэтому процедура прошло довольно быстро и его отпустили.

Представители ТЦК вежливо спросили обновил ли данные и попросили на проверку военный билет. На воинском учете стою. Данные обновил. Это уже не первая проверка, ведь я много езжу между украинскими городами и такие проверки проходят постоянно, как и для всех граждан Украины,

– поделился певец.

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