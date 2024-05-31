10 самых известных блондинок украинского шоубиза
Сегодня, 31 мая, отмечают Международный день блондинки. Многие представительницы украинского шоубизнеса могут похвастаться белокурыми волосами, создавая непревзойденные образы на концертах или светских мероприятиях.
По этому случаю предлагаем подборку о блондинках, которые являются одними из самых успешных и давно стали поклонницами миллионной публики, подробнее в материале Show 24.
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Топ 10 самых известных блондинок украинского шоубизнеса
Ольга Сумская
Первую славу женщина получила благодаря роли в сериале "Роксолана", а впоследствии карьера актрисы пошла только на подъем. В общем фильмография Сумской насчитывает более 60 фильмов и телесериалов. Часто звезда появлялась и на телешоу, в частности, выходила на паркет в одном из сезонов популярного украинского проекта "Танцы со звездами".
Кроме телевизионной славы, Ольга играла также на сценах театров. Женщина развелась с первым мужем, а вышла замуж за Виталия Борисюка. С обоими мужчинами женщина имеет по общему ребенку.
Леся Никитюк
Длинноногая блондинка, которая родом из Хмельницкого, давно стала любимицей миллионов людей. Девушка начинала звездный путь с юмора, а потом стала ведущей многих шоу, среди которых: "Орел и Решка", "Кто сверху", "Кто против блондинок", "Епитання" и тому подобное.
Более того, Никитюк была участницей шоу "Танцы со звездами", прошла в финал и заняла второе место.
О личной жизни ведущая молчит. Сейчас Леся помогает украинским переселенцам и военным.
Ольга Фреймут
Украинская телеведущая была и остается одной из самых эксцентричных личностей инфопространства. Наибольшую популярность получила участием в проектах "Подъем", "Ревизор", "Кто сверху?", "Инспектор Фреймут" и другие. В 2020 году Фреймут стала участницей шоу "Танцы со звездами", однако в проекте продержалась до 10 эфира.
После этого публичность Ольги начала угасать. Женщина больше не появлялась на телеэкранах, лишь изредка давала интервью или делилась правилами этикета.
Известно, что ведущая живет в Великобритании с детьми. По разной информации, там проживает и ее муж Владимир Локотко. В Британии Ольга работает в газете Sunday Expres, куда пишет в еженедельную колонку новости об Украине.
Тина Кароль
Певица держит высокую планку в украинском шоубизе и радует публику своим творчеством. Она заявила о себе в 2005 году на песенном конкурсе "Новая волна", а через год представила Украину на Евровидении, где заняла 7 место.
Свою судьбу Тина соединила с продюсером Евгением Огиром, и родила от него сына Вениамина. К сожалению, из-за онкологии, Евгений умер в 2013 году. Женщина продолжила выступать и быть сильной, однако рана по любимому мужчине продолжает болеть, сквозь все эти годы.
Кароль поставила себе цель заботиться о сыне и сделать все возможное, чтобы обеспечить парню счастливое будущее.
Сегодня она одна из лучших певиц страны, которая поражает мощным пением и оригинальностью творчества.
Ирина Билык
В этом году певице исполнилось 54 года, а она продолжает поражать стилем и красотой.
С самого детства Ирина росла творческой личностью. А в начале 90-х выпустила первый альбом "Кувала зозуля". Была участницей различных певческих фестивалей, чтобы громко заявить о себе и таланте. Уже в 1996 году она получила звание "Заслуженной артистки Украины", а впоследствии была награждена рядом престижных номинаций.
Кроме того, личная жизнь Билык известна многими романами. Она была в отношениях с продюсером Юрием Никитиным, впоследствии – с Андреем Оверчуком, от которого родила первенца, затем в жизни появился шоумен Дмитрий Коляденко, через некоторое время сложились отношения с танцовщиком Дмитрием Дикусаром, а первый официальный брак взяла с фотографом Асланом Ахмадовым, который стал отцом второго ребенка Билык.
Сейчас ходят слухи, что Ирина снова в отношениях с Коляденко.
Оля Полякова
Украинская "Королева ночи" за время карьеры выпустила немало хитов, которые звучали чуть ли не из каждого автомобиля или дома. Полякова известна своим острым язычком, драйвовыми выступлениями и зажигательной музыкой.
Полякова покорила инстаграм блогерством, а на ютубе даже записывала с Машей Ефросининой совместные видео в проекте "Взрослые девушки".
Оля также любимая жена и мать, ведь воспитывает с мужем двух дочерей – Марию и Алису.
Екатерина Бужинская
Певица, которая родилась в России, покорила украинскую сцену и стала узнаваемой среди публики.
Она с самого детства тянулась к творческой карьере, а родители способствовали такому стремлению девочки. Бужинская участвовала в десятках фестивалей и конкурсах. Она даже сотрудничала с поэтом Юрием Рыбчинским. На счету певицы тысячи сольных концертов.
Женщина воспитывает почти совершеннолетнюю дочь, которая проживает за границей, и двойняшек, которые в прошлом году пошли в первый класс.
Ирина Федишин
Женщина продолжает покорять украинскую и иностранную аудиторию хитами, которые быстро набирают популярность. Ирина дает много концертов за рубежом и параллельно собирает средства на ВСУ.
Федишин очень ценит семью и традиции. К слову, ее муж, Виталий Човник, по совместительству еще и продюсер певицы. Пара уже воспитывает двоих детей, а недавно женщина намекнула, что что снова при надежде.
Тоня Матвиенко
Украинская певица покорила публику сходством на свою легендарную маму Нину Матвиенко. Голос женщины настолько незаурядный, что его нельзя спутать ни с каким другим.
Тоня вышла замуж за певца Арсена Мирзояна и родила дочь Нину. Однако впервые женщина стала мамой еще в 1998 году, когда родила девочку Ульяну в 17 лет.
Сегодня Матвиенко переживает болезненную потерю мамы, но в то же время крепко держится на ногах и помогает украинской армии.
Елена Кравец
Женщина известна не только участием в проектах "Студии Квартал-95" и "Женского квартала", но и блогерством. В частности, недавно Кравец запустила на ютубе подкаст "Дома поговорим" и приняла участие в записи альбома МУР – Ты [Романтика].
Несмотря на загруженный рабочий график, женщина состоит в браке с актером Сергеем Кравцом и воспитывает троих детей – дочь Марию и двойняшек Екатерину и Ивана.
К слову, в декабре прошлого года разгорелся скандал из-за шоу "Тихий вечер с Еленой Кравец", где женщина была ведущей. Проект набрал общественную огласку из-за того, что на сайте Prozorro было указано, что финансирование шоу в 2023 году составит 27,5 млн грн. Сама же ведущая тогда отреагировала, что "работает за зарплату".