Леся Никитюк за время телевизионной карьеры попробовала свои силы в различных телешоу и стала неизменной ведущей на экранах зрителей. Как изменилась и чем сейчас занимается – в материале Show 24.

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Начало карьеры

Леся Ивановна родилась 19 октября 1987 года в Хмельницком в семье рабочих. На досуге родители занимались художественной самодеятельностью. К примеру, мама хорошо играла на баяне и пела.

Леся Никитюк в детстве / Фото из личного архива ведущей

А девочку в дошкольном возрасте отдали в секцию плавания. Леся даже достигла звания "Мастера спорта", но не захотела строить будущее в спорте.

Леся Никитюк в детстве / Фото из личного архива ведущей

Леся Никитюк в детстве / Фото из личного архива ведущей

Образование Никитюк получила в Хмельницкой гуманитарно-педагогической академии, но по образованию так и не работала. В студенческие годы все знали Лесю, как юмористку. Она была участницей команды КВН "Торнадо Люкс", а впоследствии вместе с подругой основали юмористический дуэт "Малинки".

Леся Никитюк в юности / Фото из инстаграма ведущей

К слову, постановка "Галя, я в маршрутке" собрала более 6 миллионов просмотров на ютуб.

Галя, я в маршрутке: смотреть видео онлайн

Подруги снялись в программе "Бигуди шоу", а затем трижды пошли на "Рассмеши комика". В первый год девушки забрали 10 тысяч гривен, на второй – 50 тысяч гривен, а на третий – 20 тысяч гривен.

"Рассмеши комика" 4 сезон 9 выпуск – Никитюк Леся, Панасенко Оля, г. Хмельницкий: смотреть видео онлайн

А в 2012 году Леся стала ведущей двух сезонов телепроекта "Орел и Решка" в паре с Андреем Бедняковым. Участие в тревел-шоу принесло девушке высокую популярность и любовь публики. В 2015 – вернулась на "Орел и Решку" в юбилейный 10-й сезон.

Леся Никитюк и Андрей Бедняков в шоу "Орел и решка" / Фото из инстаграма Никитюк

Участие в других телепроектах

Карьера Никитюк на телевидении насчитывает очень много шоу. В частности, в 2013 году Леся представила авторскую программу о шоубизнесе – "Леся-Здеся". Девушка появлялась на светских вечеринках, модных показах и рассказывала о жизни украинского бомонда.

Впоследствии даже снялась в клипе Светланы Лободы "Пора домой". В 2016 году стартовал проект "Вокруг М", где ведущая искала лучших мужчин со всего мира.

Через два года Никитюк становится соведущей Сергея Притулы на шоу "Кто сверху" и окончательно покоряет публику своей манерой, красотой и юмором. Впоследствии Притула покинул шоу, а новым ведущим стал Богдан Буше.

Леся даже попробовала себя на шоу "Танцы со звездами", а партнером по паркету выступил Максим Ежов. Пара дошла до финала и заняла второе место.

В 2019 году на экраны выходит тревел-шоу "Le маршрутка", в котором Никитюк рассказывала о жизни и быте украинцев и открывала новые места нашей страны.

Также Леся сейчас является ведущей шоу "Епитання".

Личная жизнь

Звезда держит за семью замками личную жизнь. Только в 2017 году Леся интриговала фанатов, что выходит замуж за своего соседа, а через два года сообщила, что свадьба отменилась.

Кроме того, ведущей неоднократно приписывали роман с Сергеем Притулой, однако это были только сплетни.

Изменения в жизни Леси Никитюк во время полномасштабного вторжения

С началом российского вторжения девушка уехала в родной Хмельницкий, чтобы помогать переселенцам. Она открыла центр для вынужденно перемещенных лиц, но уже закрыла его, потому что отпала необходимость в функционировании центра.

Кроме того, ведущая начала выпускать пародийные песни, чтобы поднять настроение украинцев и взбодрить боевой дух. Леся спела: "Сіла птаха", "Пісня про крейсер "Москва", "Цей сон" в дуэте со Степаном Гигой и тому подобное.

Этот Сон (remix). Леся Никитюк & Степан Гига: смотреть видео онлайн

Сейчас Никитюк продолжает заниматься волонтерской деятельностью и собирает деньги на нужды ВСУ.