З цієї нагоди пропонуємо добірку про білявок, які є одними з найуспішніших і давно стали прихильницями мільйонної публіки, детальніше у матеріалі Show 24.

До теми Майстер спорту і телеведуча: як помінялась за роки кар'єри Леся Нікітюк

Топ 10 найвідоміших білявок українського шоубізнесу

Ольга Сумська

Першу славу жінка здобула завдяки ролі в серіалі "Роксолана", а згодом кар'єра акторки пішла тільки на підйом. Загалом фільмографія Сумської налічує понад 60 фільмів і телесеріалів. Часто зірка з'являлась і на телешоу, зокрема, виходила на паркет в одному із сезонів популярного українського проєкту "Танці з зірками".

Окрім телевізійної слави, Ольга грала також на сценах театрів. Жінка розвелась із першим чоловіком, а вийшла заміж за Віталія Борисюка. З обома чоловіками жінка має по спільній дитині.

Леся Нікітюк

Довгонога білявка, яка родом із Хмельницького, давно стала улюбленицею мільйонів людей. Дівчина починала зірковий шлях із гумору, а потім стала ведучою багатьох шоу, серед яких: "Орел і Решка", "Хто зверху", "Хто проти блондинок", "Єпитання" тощо.

Ба більше, Нікітюк була учасницею шоу "Танці із зірками", пройшла до фіналу та посіла друге місце.

Про особисте життя ведуча мовчить. Зараз Леся допомагає українським переселенцям і військовим.

Ольга Фреймут

Українська телеведуча була і залишається однією з найексцентричніших особистостей інфопростору. Найбільшої популярності здобула участю в проєктах "Підйом", "Ревізор", "Хто зверху?", "Інспектор Фреймут" тощо. У 2020 році Фреймут стала учасницею шоу "Танці із зірками", однак у проєкті протрималась до 10 ефіру.

Після цього публічність Ольги почала згасати. Жінка більше не появлялась на телеекранах, лиш зрідка давала інтерв'ю або ділилась правилами етикету.

Відомо, що ведуча живе у Великій Британії із дітьми. За різною інформацією, там проживає і її чоловік Володимир Локотко. У Британії Ольга працює у газеті Sunday Expres, куди пише у щотижневу колонку новини про Україну.

Тіна Кароль

Співачка тримає високу планку в українському шоубізі та радує публіку своєю творчістю. Вона заявила про себе у 2005 році на пісенному конкурсі "Нова хвиля", а за рік представила Україну на Євробаченні, де посіла 7 місце.

Свою долю Тіна поєднала з продюсером Євгеном Огіром, і народила від нього сина Веніаміна. На жаль, через онкологію, Євген помер у 2013 році. Жінка продовжила виступати й бути сильною, однак рана за коханим чоловіком продовжує боліти, крізь усі ці роки.

Кароль поставила собі ціль піклуватись про сина та зробити все можливе, щоб забезпечити хлопцю щасливе майбутнє.

Сьогодні вона одна із найкращих співачок країни, яка вражає потужним співом і оригінальністю творчості.

Ірина Білик

Цього року співачці виповнилось 54 роки, а вона продовжує вражати стилем і красою.

Із самого дитинства Ірина росла творчою особистістю. А на початку 90-х випустила перший альбом "Кувала зозуля". Була учасницею різних співочих фестивалів, щоб голосно заявити про себе і талант. Уже в 1996 році вона отримала звання "Заслуженої артистки України", а згодом була нагороджена низкою престижних номінацій.

Крім того, особисте життя Білик відоме багатьма романами. Вона була у стосунках із продюсером Юрієм Нікітіним, згодом – з Андрієм Оверчуком, від якого народила первістка, потім у житті появився шоумен Дмитро Коляденко, за деякий час склались стосунки з танцівником Дмитром Дікусаром, а перший офіційний шлюб взяла із фотографом Асланом Ахмадовим, який став батьком другої дитини Білик.

Наразі точаться чутки, що Ірина знову в стосунках із Коляденком.

Оля Полякова

Українська "Королева ночі" за час кар'єри випустила чимало хітів, які лунали ледь не з кожного автомобіля чи домівки. Полякова відома своїм гострим язичком, драйвовими виступами та запальною музикою.

Полякова підкорила інстаграм блогерством, а на ютубі навіть записувала з Машою Єфросиніною спільні відео у проєкті "Дорослі дівчата".

Оля також кохана дружина та матір, адже виховує з чоловіком двох доньок – Марію та Алісу.

Катерина Бужинська

Співачка, яка народилась у Росії, підкорила українську сцену та стала впізнаваною серед публіки.

Вона із самого дитинства тягнулась до творчої кар'єри, а батьки сприяли такому прагненню дівчинки. Бужинська брала участь у десятках фестивалів і конкурсах. Вона навіть співпрацювала з поетом Юрієм Рибчинським. На рахунку співачки тисячі сольних концертів.

Жінка виховує майже повнолітню доньку, яка проживає за кордоном, і двійняток, які минулого року пішли у перший клас.

Ірина Федишин

Жінка продовжує підкорювати українську та іноземну аудиторію хітами, які швидко набирають популярності. Ірина дає багато концертів за кордоном і паралельно збирає кошти на ЗСУ.

Федишин дуже цінує сім'ю та традиції. До слова, її чоловік, Віталій Човник, за сумісництвом ще й продюсер співачки. Пара вже виховує двох дітей, а нещодавно жінка натякнула, що знову при надії.

Тоня Матвієнко

Українська співачка підкорила публіку схожістю на свою легендарну маму Ніну Матвієнко. Голос жінки настільки непересічний, що його не можна сплутати з ніяким іншим.

Тоня вийшла заміж за співака Арсена Мірзояна та народила доньку Ніну. Однак вперше жінка стала мамою ще у 1998 році, коли народила дівчинку Уляну в 17 років.

Сьогодні Матвієнко переживає болючу втрату мами, але водночас міцно тримається на ногах і допомагає українській армії.

Олена Кравець

Жінка відома не лише участю в проєктах "Студії Квартал-95" та "Жіночого кварталу", а й блогерством. Зокрема, нещодавно Кравець запустила на ютубі подкаст "Вдома поговоримо" й взяла участь у записі альбому МУР – Ти [Романтика].

Попри завантажений робочий графік, жінка перебуває у шлюбі з актором Сергієм Кравцем та виховує трьох дітей – доньку Марію та двійнят Катерину й Івана.

До слова, у грудні минулого року розгорівся скандал через шоу "Тихий вечір з Оленою Кравець", де жінка була ведучою. Проєкт набрав суспільного розголосу через те, що на сайті Prozorro було вказано, що фінансування шоу у 2023 році становитиме 27,5 млн грн. Сама ж ведуча тоді відреагувала, що "працює за зарплатню".