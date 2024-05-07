Исполнительница сделала это нестандартным способом. Для этого она использовала творческий подход.

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Как Ирина Федишин намекнула на беременность

Артистка запремьерила новую песню "Секрет" и клип к ней. Именно в видеоработе она и показала округлый живот. Так, в конце лирического ролика появился любимый Ирины Федишин. Сначала супруги любуются природой на мосту над прудом, как вдруг мужчина нежно касается ее беременного живота.

Ирина Федишин – "Секрет": смотрите видео онлайн

Подчеркнем, что официально исполнительница не подтверждала, что в положении.

Что известно о личной жизни Ирины Федишин

Певица и ее муж, который также является ее продюсером, Виталий Човник, находятся в браке уже 17 лет.

Интересно, что Ирина вышла замуж в довольно юном возрасте – 19 лет.

"Мы начинали с нуля – поженились, жили с моими родителями, у нас была двухкомнатная квартира. Уже потом, со временем, мы доработались до собственной квартиры. В начале мой отец возил нас на концерты, поэтому проходили через разное... И наши первые сольные концерты, когда те билеты не очень продавались – муж ходил во все профсоюзы с просьбой взять билеты на концерт, прийти к нам. Он в меня очень поверил – говорит, что самый большой мой поклонник", – рассказывала ранее Федишин.