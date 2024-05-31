По этому случаю предлагаем подборку о блондинках, которые являются одними из самых успешных и давно стали поклонницами миллионной публики, подробнее в материале Show 24.

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Топ 10 самых известных блондинок украинского шоубизнеса

Ольга Сумская

Первую славу женщина получила благодаря роли в сериале "Роксолана", а впоследствии карьера актрисы пошла только на подъем. В общем фильмография Сумской насчитывает более 60 фильмов и телесериалов. Часто звезда появлялась и на телешоу, в частности, выходила на паркет в одном из сезонов популярного украинского проекта "Танцы со звездами".

Кроме телевизионной славы, Ольга играла также на сценах театров. Женщина развелась с первым мужем, а вышла замуж за Виталия Борисюка. С обоими мужчинами женщина имеет по общему ребенку.

Леся Никитюк

Длинноногая блондинка, которая родом из Хмельницкого, давно стала любимицей миллионов людей. Девушка начинала звездный путь с юмора, а потом стала ведущей многих шоу, среди которых: "Орел и Решка", "Кто сверху", "Кто против блондинок", "Епитання" и тому подобное.

Более того, Никитюк была участницей шоу "Танцы со звездами", прошла в финал и заняла второе место.

О личной жизни ведущая молчит. Сейчас Леся помогает украинским переселенцам и военным.

Ольга Фреймут

Украинская телеведущая была и остается одной из самых эксцентричных личностей инфопространства. Наибольшую популярность получила участием в проектах "Подъем", "Ревизор", "Кто сверху?", "Инспектор Фреймут" и другие. В 2020 году Фреймут стала участницей шоу "Танцы со звездами", однако в проекте продержалась до 10 эфира.

После этого публичность Ольги начала угасать. Женщина больше не появлялась на телеэкранах, лишь изредка давала интервью или делилась правилами этикета.

Известно, что ведущая живет в Великобритании с детьми. По разной информации, там проживает и ее муж Владимир Локотко. В Британии Ольга работает в газете Sunday Expres, куда пишет в еженедельную колонку новости об Украине.

Тина Кароль

Певица держит высокую планку в украинском шоубизе и радует публику своим творчеством. Она заявила о себе в 2005 году на песенном конкурсе "Новая волна", а через год представила Украину на Евровидении, где заняла 7 место.

Свою судьбу Тина соединила с продюсером Евгением Огиром, и родила от него сына Вениамина. К сожалению, из-за онкологии, Евгений умер в 2013 году. Женщина продолжила выступать и быть сильной, однако рана по любимому мужчине продолжает болеть, сквозь все эти годы.

Кароль поставила себе цель заботиться о сыне и сделать все возможное, чтобы обеспечить парню счастливое будущее.

Сегодня она одна из лучших певиц страны, которая поражает мощным пением и оригинальностью творчества.

Ирина Билык

В этом году певице исполнилось 54 года, а она продолжает поражать стилем и красотой.

С самого детства Ирина росла творческой личностью. А в начале 90-х выпустила первый альбом "Кувала зозуля". Была участницей различных певческих фестивалей, чтобы громко заявить о себе и таланте. Уже в 1996 году она получила звание "Заслуженной артистки Украины", а впоследствии была награждена рядом престижных номинаций.

Кроме того, личная жизнь Билык известна многими романами. Она была в отношениях с продюсером Юрием Никитиным, впоследствии – с Андреем Оверчуком, от которого родила первенца, затем в жизни появился шоумен Дмитрий Коляденко, через некоторое время сложились отношения с танцовщиком Дмитрием Дикусаром, а первый официальный брак взяла с фотографом Асланом Ахмадовым, который стал отцом второго ребенка Билык.

Сейчас ходят слухи, что Ирина снова в отношениях с Коляденко.

Оля Полякова

Украинская "Королева ночи" за время карьеры выпустила немало хитов, которые звучали чуть ли не из каждого автомобиля или дома. Полякова известна своим острым язычком, драйвовыми выступлениями и зажигательной музыкой.

Полякова покорила инстаграм блогерством, а на ютубе даже записывала с Машей Ефросининой совместные видео в проекте "Взрослые девушки".

Оля также любимая жена и мать, ведь воспитывает с мужем двух дочерей – Марию и Алису.

Екатерина Бужинская

Певица, которая родилась в России, покорила украинскую сцену и стала узнаваемой среди публики.

Она с самого детства тянулась к творческой карьере, а родители способствовали такому стремлению девочки. Бужинская участвовала в десятках фестивалей и конкурсах. Она даже сотрудничала с поэтом Юрием Рыбчинским. На счету певицы тысячи сольных концертов.

Женщина воспитывает почти совершеннолетнюю дочь, которая проживает за границей, и двойняшек, которые в прошлом году пошли в первый класс.

Ирина Федишин

Женщина продолжает покорять украинскую и иностранную аудиторию хитами, которые быстро набирают популярность. Ирина дает много концертов за рубежом и параллельно собирает средства на ВСУ.

Федишин очень ценит семью и традиции. К слову, ее муж, Виталий Човник, по совместительству еще и продюсер певицы. Пара уже воспитывает двоих детей, а недавно женщина намекнула, что что снова при надежде.

Тоня Матвиенко

Украинская певица покорила публику сходством на свою легендарную маму Нину Матвиенко. Голос женщины настолько незаурядный, что его нельзя спутать ни с каким другим.

Тоня вышла замуж за певца Арсена Мирзояна и родила дочь Нину. Однако впервые женщина стала мамой еще в 1998 году, когда родила девочку Ульяну в 17 лет.

Сегодня Матвиенко переживает болезненную потерю мамы, но в то же время крепко держится на ногах и помогает украинской армии.

Елена Кравец

Женщина известна не только участием в проектах "Студии Квартал-95" и "Женского квартала", но и блогерством. В частности, недавно Кравец запустила на ютубе подкаст "Дома поговорим" и приняла участие в записи альбома МУР – Ты [Романтика].

Несмотря на загруженный рабочий график, женщина состоит в браке с актером Сергеем Кравцом и воспитывает троих детей – дочь Марию и двойняшек Екатерину и Ивана.

К слову, в декабре прошлого года разгорелся скандал из-за шоу "Тихий вечер с Еленой Кравец", где женщина была ведущей. Проект набрал общественную огласку из-за того, что на сайте Prozorro было указано, что финансирование шоу в 2023 году составит 27,5 млн грн. Сама же ведущая тогда отреагировала, что "работает за зарплату".