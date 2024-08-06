Мария Яремчук призналась, что вернуться в привычный ритм жизни в первые месяцы после рождения ребенка довольно непросто. Однако она очень счастлива в новом статусе матери.

К слову Вы никто, – Вячеслав Узелков сделал заявление после громких слов его сына об отречении

Это уже совсем другая жизнь. Конечно, она получила новый смысл, и это самая большая радость в мире – дети,

– высказалась Мария Яремчук.

Певица призналась, что с рождением сына пока не планирует возвращаться на сцену. Однако сейчас она продолжает заниматься возрождением творчества и информации об отце – Назария Яремчука. 8 августа в прокат выйдет фильм "Яремчук: Несравненный мир красоты", к тому же появится альбом перепевов Re: Yaremchuk.

Напомним, информация о материнстве Марии Яремчук появилась в сети весной этого года. Тогда распространились слухи, что артистка родила мальчика. 1 июля певица официально подтвердила, что действительно стала матерью.