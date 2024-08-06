Марія Яремчук зізналась, що повернутися у звичний ритм життя у перші місяці після народження дитини доволі непросто. Однак вона дуже щаслива у новому статусі матері.

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Це вже зовсім інше життя. Звісно, воно отримало новий зміст, і це найбільша радість у світі – діти,

– висловилась Марія Яремчук.

Співачка зізналась, що з народженням сина наразі не планує повертатися на сцену. Однак зараз вона продовжує займатися відродженням творчості та інформації про батька – Назарія Яремчука. 8 серпня у прокат вийде фільм "Яремчук: Незрівнянний світ краси", до того ж з'явиться альбом переспівів Re: Yaremchuk.

Нагадаємо, інформація про материнство Марії Яремчук з'явилась у мережі навесні цього року. Тоді поширилися чутки, що артистка народила хлопчика. 1 липня співачка офіційно підтвердила, що дійсно стала матір'ю.