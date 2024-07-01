Также исполнительница прокомментировала отношения со своим братом Дмитрием, который назвал общение с Марией "специфическим". По словам Яремчук, она даже не видела того сообщения, где тот поздравил ее с рождением ребенка.
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Мария вышла на связь с поклонниками в своих соцсетях. Она возмущена прикованным вниманием к слухам о ее материнстве, поэтому женщина решила признаться, что таки стала мамой. Певица показала кадр, на котором держит беременный животик.
Жила себе свою жизнь, никого не трогала, делала свои дела, спродюсировала кино, стала мамой,
– поделилась Яремчук.
Мария Яремчук подтвердила свое материнство / Скриншот из инстаграм-сторис
Как оказалось, именно Черновицкий перинатальный центр сообщил СМИ конфиденциальную информацию о факте появления ребенка Марии на свет, пола малыша и его имени.
Мария Яремчук о слухах относительно ее материнства / Скриншот из инстаграм-сторис
В то же время исполнительница возмущена сплетнями о том, что отцом ее первенца якобы стал певец Александр Пономарев. Она опровергла эти слухи, подчеркнув, что ей неудобно перед его женой.
Даже соседи теперь спрашивают не шуточно: "А где Саша, это правда?". Аж неудобно перед женой Саши, что уж говорить о том, как это читать отцу моего сына,
– отметила Мария.
Яремчук о Пономареве / Скриншот из инстаграм-сторис
Также артистка вспомнила и о своем сводном брате, который на днях рассказал об их "специфическом общении". По словам Яремчук, она с ним очень редко виделась, поэтому не понимает его претензии в свою сторону.
"Видите ли, не поздравила его, когда у него родились дети. Откуда я должна была знать это, Дима? Мы не общались никогда. Он годами забирал роялти с папиных песен, мне ни копейки не перепадало, а теперь я ему еще и должна", – заявила артистка.
Что известно о беременности Марии Яремчук
- Весной этого года, СМИ получили информацию о материнстве певицы. Сообщалось, что она родила первенца 8 мая. У нее якобы родился мальчик.
- Сетью начало распространяться видео, на котором можно увидеть женщину, похожую на Марию, которая показывает беременный живот. Некоторые СМИ уверяли, что этот ролик опубликовала сама Яремчук, но на частной странице, которую просмотреть могут только самые близкие.
- 1 июля, Мария подтвердила, что стала мамой.