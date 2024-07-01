Также исполнительница прокомментировала отношения со своим братом Дмитрием, который назвал общение с Марией "специфическим". По словам Яремчук, она даже не видела того сообщения, где тот поздравил ее с рождением ребенка.

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Мария вышла на связь с поклонниками в своих соцсетях. Она возмущена прикованным вниманием к слухам о ее материнстве, поэтому женщина решила признаться, что таки стала мамой. Певица показала кадр, на котором держит беременный животик.

Жила себе свою жизнь, никого не трогала, делала свои дела, спродюсировала кино, стала мамой,

– поделилась Яремчук.



Мария Яремчук подтвердила свое материнство / Скриншот из инстаграм-сторис

Как оказалось, именно Черновицкий перинатальный центр сообщил СМИ конфиденциальную информацию о факте появления ребенка Марии на свет, пола малыша и его имени.



Мария Яремчук о слухах относительно ее материнства / Скриншот из инстаграм-сторис

В то же время исполнительница возмущена сплетнями о том, что отцом ее первенца якобы стал певец Александр Пономарев. Она опровергла эти слухи, подчеркнув, что ей неудобно перед его женой.

Даже соседи теперь спрашивают не шуточно: "А где Саша, это правда?". Аж неудобно перед женой Саши, что уж говорить о том, как это читать отцу моего сына,

– отметила Мария.



Яремчук о Пономареве / Скриншот из инстаграм-сторис

Также артистка вспомнила и о своем сводном брате, который на днях рассказал об их "специфическом общении". По словам Яремчук, она с ним очень редко виделась, поэтому не понимает его претензии в свою сторону.

"Видите ли, не поздравила его, когда у него родились дети. Откуда я должна была знать это, Дима? Мы не общались никогда. Он годами забирал роялти с папиных песен, мне ни копейки не перепадало, а теперь я ему еще и должна", – заявила артистка.

Что известно о беременности Марии Яремчук