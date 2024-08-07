Мария Яремчук неожиданно призналась, планирует ли возвращаться на сцену

7 августа 2024, 16:59
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Источник:

M1 music

Длительное время Мария Яремчук не выступает на сцене и не выпускает треки. На днях звезда поделилась, планирует ли возобновлять свою музыкальную карьеру.

Заметим, в этом году исполнительница впервые стала мамой. Она призналась, что теперь у нее "уже совсем другая жизнь".

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Поэтому, пока Мария Яремчук не планирует возвращаться на сцену.

Я пока не хочу петь, но когда захочу, то я вам скажу,
– поделилась звезда.

Интервью с Марией Яремчук: смотрите видео онлайн

Что известно о паузе в карьере Марии Яремчук

  • В 2018 году певица объявила об уходе со сцены из-за панических атак. Каждое выступление она описывала как "маленькую смерть".
  • До 2022 года исполнительница почти не появлялась в медиапространстве, однако спустя 5 лет перерыва Мария вернулась на сцену ради Евровидения-2023, проходившего от имени Украины. Вместе со Златой Дзюнькой и OTOY она исполнила попурри украинских песен и стихов Music Unites Generations, в частности "Родину" – песню своего отца.
  • После Евровидения Мария решила возобновить музыкальную карьеру. В мае она анонсировала новую песню, а в конце месяца презентовала трек "Щит и меч" – первый сингл из будущего альбома AdLibitum.
  • Сейчас Яремчук редко появляется на публике, но продолжает работать над сохранением творческого наследия своего отца – Назария Яремчука. 8 августа выйдет фильм "Яремчук: Несравненный мир красоты" и альбом перепевов Re: Yaremchuk.

Автор: Софія Хомишин