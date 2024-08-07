30-летняя Зоя Мозговая после своего признания получила как поддержку, так и негативные комментарии. Она ответила на хейт в новом посте. Девушка отметила, что украинцам стоит отказываться от советского прошлого, стереотипов, и стремиться к одной цели.

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На эту публикацию отреагировала ее мать – Елена Мозговая. Это впервые продюсер публично высказалась о каминг-ауте дочери.

Солнышко, будь счастлива! Не обращай внимания на хейтеров. Они нечестные люди с отсутствием интересной, сознательной и наполненной жизни, поэтому и лезут в другое. Люблю тебя! И всегда рядом,

– написала звездная мама.

Напомним, ранее на каминг-аут названной дочери более лаконично отреагировал Александр Пономарев. Он ответил, что ему не очень комфортно комментировать эту новость. Певец добавил, что у каждого свой путь.