Заметим, в этом году исполнительница впервые стала мамой. Она призналась, что теперь у нее "уже совсем другая жизнь".

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Поэтому, пока Мария Яремчук не планирует возвращаться на сцену.

Я пока не хочу петь, но когда захочу, то я вам скажу,

– поделилась звезда.

Интервью с Марией Яремчук: смотрите видео онлайн

Что известно о паузе в карьере Марии Яремчук