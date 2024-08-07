Заметим, в этом году исполнительница впервые стала мамой. Она призналась, что теперь у нее "уже совсем другая жизнь".
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Поэтому, пока Мария Яремчук не планирует возвращаться на сцену.
Я пока не хочу петь, но когда захочу, то я вам скажу,
– поделилась звезда.
Интервью с Марией Яремчук: смотрите видео онлайн
Что известно о паузе в карьере Марии Яремчук
- В 2018 году певица объявила об уходе со сцены из-за панических атак. Каждое выступление она описывала как "маленькую смерть".
- До 2022 года исполнительница почти не появлялась в медиапространстве, однако спустя 5 лет перерыва Мария вернулась на сцену ради Евровидения-2023, проходившего от имени Украины. Вместе со Златой Дзюнькой и OTOY она исполнила попурри украинских песен и стихов Music Unites Generations, в частности "Родину" – песню своего отца.
- После Евровидения Мария решила возобновить музыкальную карьеру. В мае она анонсировала новую песню, а в конце месяца презентовала трек "Щит и меч" – первый сингл из будущего альбома AdLibitum.
- Сейчас Яремчук редко появляется на публике, но продолжает работать над сохранением творческого наследия своего отца – Назария Яремчука. 8 августа выйдет фильм "Яремчук: Несравненный мир красоты" и альбом перепевов Re: Yaremchuk.