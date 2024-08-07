Зауважимо, цьогоріч виконавиця вперше стала мамою. Вона зізналася, що тепер у неї "вже зовсім інше життя".

Цікаво Олена Мозгова вперше публічно відреагувала на камінг-аут доньки

Відтак, наразі Марія Яремчук не планує повертатися на сцену.

Я поки не хочу співати, але коли захочу, то я вам скажу,

– поділилася зірка.

Інтерв'ю з Марією Яремчук: дивіться відео онлайн

Що відомо про паузу в кар'єрі Марії Яремчук