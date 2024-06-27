Мария родилась в Черновцах. Ее отец – легендарный певец Назарий Яремчук, который к большому сожалению умер от онкологии. У артиста было двое сыновей от первого брака, а дочь родилась от другой женщины. После того, как звездный отец умер, отношения между детьми испортились, ведь пришло время делить наследство. Как рассказывали мужчины, они почти все оставили сестре, а сейчас довольно редко общаются. Почему Мария Яремчук ушла со сцены и где она сейчас – подробнее в материале Show 24.

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Путь к узнаваемой певице

Девушка училась в Киевской академии эстрадного и циркового искусства и Черновицком университете. В 19 лет пошла на телевизионный проект "Голос страны", где завоевала себе место в команде Александра Пономарева. К сожалению, в финале победу одержать не удалось, и девушка заняла четвертое место.

Мария Яремчук – "Край": смотреть видео онлайн

Несмотря на это, Мария продолжала заявлять о себе. Она прошла кастинг на конкурсе "Новая волна". В результате певица заняла третье место и забрала все специальные награды.

Благодаря участию в этом проекте, Яремчук сняла первый клип, где исполнила русскоязычную песню под названием "Со мной снова".

Впоследствии судьба занесла девушку на Нацотбор. В 2013 году она заняла 5 место, а через год завоевала путевку на право представлять Украину на масштабном певческом шоу. Яремчук на Евровидении исполняла песню Tick-Toc. Исполнительницу и номер оценили в 113 баллов, которые трансформировались в 6 место.

Мария Яремчук – Tick-Tock: смотреть видео онлайн

Политические взгляды

В 2012 году Мария Яремчук получила награду "за продвижение украинской музыки" от экс-премьера Николая Азарова. То ли на эмоциях, или по каким-то другим причинам, певица сказала, что хотела бы поддержать Партию регионов на предстоящих выборах.

Такое мнение не удовлетворило большую часть общества и поклонников исполнительницы. Тогда даже встал вопрос об участии Марии в Евровидении.

Сама же певица после этого сделала заявление, что она человек "аполитичный", а желание поддержать партию – это всего лишь попытка объединить Восток и Запад. Яремчук отметила, что она не сказала ничего такого, а потому будет продолжать делать то, что и раньше – петь.

В 2014 году, когда Россия начала вооруженную агрессию, Мария присоединилась к другим артистам в рамках концертного тура "Поддержи своих", выступала для военных в госпиталях и тогдашней АТО.

Почему Мария Яремчук исчезла со сцены

В 2017 году певица выпустила клип, а после – заявила, что уходит со сцены.

Мария Яремчук – Ти в мені є: смотреть видео онлайн

Мария объяснила свое решение тем, что боится сцены. Она даже обращалась за помощью к специалистам, однако это не дало результата. Как делилась исполнительница, перед выходом на сцену у нее начинались панические атаки во время которых она переживала "маленькую смерть".

"С неподдельной радостью сообщаю, что Мария Яремчук допевает последние концерты и прекращает творческую деятельность. Понимая теперь саму себя, я не вижу смысла петь ту музыку, которую пела, иметь то имя, которое я носила и тот багаж также! Это, наверное, сложно – оставлять наработки, если они есть, как бы кто-то к ним не относился! Тяжеловато. Я боялась. Я целый год принимала решение! Оно не импульсивное! Это не эмоция! Это сознательное решение!" – объясняла тогда певица.

Личная жизнь

Мария совсем не делится информацией о том как складывается любовная сторона жизни. Однако в мае этого года в СМИ распространялась информация, что исполнительница впервые стала мамой.

По словам инсайдеров, это произошло 8 мая. В соцсетях появилось видео, где женщина демонстрирует округлый животик. В прессе утверждают, что этот ролик Мария опубликовала на частной странице, за которой следят только самые близкие.

Мария Яремчук стала мамой / Скриншот с видео

По слухам, у звезды родился мальчик, однако Мария никак не отреагировала на эту информацию.

Где сейчас Мария Яремчук

Впервые после заявления о завершении карьеры, Мария появилась в инфопространстве после начала полномасштабной войны. Она резко осудила действия России, поддерживала сборы на ВСУ и тому подобное. Известно, что исполнительница живет во Львове, где ее застало российское вторжение.

Это война, эти детки погибают здесь и сейчас, гибнут люди. Гнев берет такой просто, и ярость, и злость, и печаль, колоссальная печаль, что мне кажется иногда что сердце столько выдержать не может. Банально сказать: "Нет войне" – еще хуже, чем не сказать ничего, мне кажется,

– говорила Мария.

В 2023 году Яремчук вернулась на сцену после длительной паузы. Она выступила на сцене Евровидения, которое проходило под именем Украины в Великобритании. Певица выступала вместе со Златой Дзюнькой и OTOY. Артисты исполнили попурри украинских песен и стихов под названием Music Unites Generations (Музыка объединяет поколения). А сама же Мария спела легендарную песню своего отца – "Родина".

Мария Яремчук, Злата Дзюнька, OTOY – Music Unites Generations: смотреть видео онлайн

В конце мая того же года певица выпустила новую песню "Щит і меч".

Мария Яремчук – "Щит і меч": слушайте онлайн

После выхода песни исполнительница снова исчезла с радаров публичности. Пока неизвестно это продолжение творческой паузы, или кропотливая работа над новым альбомом.

В соцсетях Мария не появляется. Единственное, недавно поделилась двумя сообщениями о документальном фильме "Яремчук: Незрівнянний світ краси", который выйдет в кинопрокат с 8 августа.