Марія народилась у Чернівцях. Її батько – легендарний співак Назарій Яремчук, який на превеликий жаль помер від онкології. У артиста було двоє синів від першого шлюбу, а донька народилась від іншої жінки. Після того, як зірковий батько помер, стосунки між дітьми зіпсувались, адже настав час ділити спадщину. Як розповідали чоловіки, вони майже все залишили сестрі, а зараз доволі рідко спілкуються. Чому Марія Яремчук пішла зі сцени та де вона зараз – детальніше в матеріалі Show 24.

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Шлях до впізнаваної співачки

Дівчина навчалася у Київській академії естрадного та циркового мистецтва та Чернівецькому університеті. У 19 років пішла на телевізійний проєкт "Голос країни", де виборола собі місце у команді Олександра Пономарьова. На жаль, у фіналі перемогу здобути не вдалось, і дівчина посіла четверте місце.

Марія Яремчук – "Край": дивитись відео онлайн

Попри це, Марія продовжувала заявляти про себе. Вона пройшла кастинг на конкурсі "Нова хвиля". У результаті співачка посіла третє місце та забрала всі спеціальні нагороди.

Завдяки участі в цьому проєкті, Яремчук зняла перший кліп, де виконала російськомовну пісню під назвою "Со мной опять".

Згодом доля занесла дівчину на Нацвідбір. У 2013 році вона посіла 5 сходинку, а за рік виборола путівку на право представляти Україну на масштабному співочому шоу. Яремчук на Євробаченні виконувала пісню Tick-Toc. Виконавицю та номер оцінили в 113 балів, які трансформувались у 6 місце.

Марія Яремчук – Tick-Tock: дивитись відео онлайн

Політичні погляди

У 2012 році Марія Яремчук отримала нагороду "за просування української музики" від експрем'єра Миколи Азарова. Чи то на емоціях, чи з якихось інших причин, співачка сказала, що хотіла б підтримати Партію регіонів на майбутніх виборах.

Така думка не задовольнила більшу частину суспільства і шанувальників виконавиці. Тоді навіть постало питання щодо участі Марії в Євробаченні.

Сама ж співачка після цього зробила заяву, що вона людина "аполітична", а бажання підтримати партію – це всього лиш спроба об'єднати Схід і Захід. Яремчук зазначила, що вона не сказала нічого такого, а тому продовжуватиме робити те, що й раніше – співати.

У 2014 році, коли Росія розпочала збройну агресію, Марія долучилась до інших артистів у межах концертного туру "Підтримай своїх", виступала для військових у госпіталях і тодішній АТО.

Чому Марія Яремчук зникла зі сцени

У 2017 році співачка випустила кліп, а після – заявила, що йде зі сцени.

Марія Яремчук – Ти в мені є: дивитись відео онлайн

Марія пояснила своє рішення тим, що боїться сцени. Вона навіть зверталась за допомогою до спеціалістів, однак це не дало результату. Як ділилась виконавиця, перед виходом на сцену у неї починались панічні атаки під час яких вона переживала "маленьку смерть".

"З непідробною радістю повідомляю, що Марія Яремчук доспівує останні концерти та припиняє творчу діяльність. Розуміючи тепер саму себе, я не бачу сенсу співати ту музику, яку співала, мати те ім'я, яке я носила і той багаж також! Це, напевно, складно – залишати напрацювання, якщо вони є, як би хтось до них не ставився! Важкувато. Я боялась. Я цілий рік приймала рішення! Воно не є імпульсивним! Це не емоція! Це свідоме рішення!" – пояснювала тоді співачка.

Особисте життя

Марія зовсім не ділиться інформацією про те як складається любовна сторона життя. Однак у травні цього року в ЗМІ поширювалась інформація, що виконавиця вперше стала мамою.

За словами інсайдерів, це сталося 8 травня. У соцмережах з'явилося відео, де жінка демонструє округлий животик. У пресі стверджують, що цей ролик Марія опублікувала на приватній сторінці, за якою слідкують лише найближчі.

Марія Яремчук стала мамою / Скриншот з відео

За чутками, у зірки народився хлопчик, проте Марія жодним чином не відреагувала на цю інформацію.

Де зараз Марія Яремчук

Уперше після заяви про завершення кар'єри, Марія з'явилась в інфопросторі після початку повномасштабної війни. Вона різко засудила дії Росії, підтримувала збори на ЗСУ тощо. Відомо, що виконавиця живе у Львові, де її й застало російське вторгнення.

Це війна, ці дітки гинуть тут і зараз, гинуть люди. Гнів бере такий просто, і лють, і злість, і журба, колосальна журба, що мені здається іноді що серце стільки витримати не може. Банально сказати: "Нет войне" – ще гірше, ніж не сказати нічого, мені здається, – казала Марія.

У 2023 році Яремчук повернулась на сцену після довготривалої паузи. Вона виступила на сцені Євробачення, яке проходило під іменем України у Великій Британії. Співачка виступала разом зі Златою Дзюнькою і OTOY. Артисти виконали попурі українських пісень та віршів під назвою Music Unites Generations (Музика об'єднує покоління). А сама ж Марія заспівала легендарну пісню свого батька – "Родина".

Марія Яремчук, Злата Дзюнька, OTOY – Music Unites Generations: дивитись відео онлайн

Наприкінці травня того ж року співачка випустила нову пісню "Щит і меч".

Марія Яремчук – "Щит і меч": слухайте онлайн

Після виходу пісні виконавиця знову зникла з радарів публічності. Наразі невідомо чи це продовження творчої паузи, чи кропітка робота над новим альбомом.

У соцмережах Марія не з'являється. Єдине, нещодавно поділилась двома дописами про документальний фільм "Яремчук: Незрівнянний світ краси", який вийде у кінопрокати з 8 серпня.