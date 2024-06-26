Алла родилась в 1986 году в Севастополе. С юности мечтала о модельной карьере, однако высшее образование получила в Севастопольском национальном техническом университете с красным дипломом. Как девушка достигла высоких успехов и где находится сейчас – далее в материале Show 24.

Может заинтересовать Кто из украинских артистов до 24 февраля пел на русском языке

Модельная карьера

Многие считают, что слава к Костромичевой пришла очень легко. Однако мало кто знает, что детство сегодняшней звезды было бедное. Она делилась, что беззаботную юность провела в бедности. Девушке приходилось носить даже отцовскую куртку после его смерти, потому что не было денег, чтобы купить новую.

В школе Аллу гнобили за ее необычную внешность. Все дошло до того, что она не хотела ходить в школу, отказывалась носить юбки, ведь одноклассники дразнили модель "суповым набором".

Во время учебы в университете на втором курсе студентке предложили контракт в миланском модельном агентстве "Why Not", а через два года Костромичева получила предложение о сотрудничестве от модного дома "Givenchy".

В первый модельный сезон Алла провела 55 показов. Ей приходилось сотрудничать с известными брендами, как: "YSL", "Alexander McQueen", "Lanvin", "Christian Dior", "Balenciaga", "Valentino" и многие другие.

В 2013 году открыла модельное агентство "Kmodels", а в 2018 – создала модельный лагерь для девушек-подростков "Models Camp".

В 2014 стала ведущей и судьей сверхуспешного модельного телепроекта "Топ-модель по-украински", который впоследствии переименовали в "Супермодель по-украински". Алла не только оценивала работу девушек, но и помогала, подсказывала, демонстрировала профессионализм и делилась тайнами моделинга.

С некоторыми участницами модель даже работает на одном подиуме.

Личная жизнь

Модель в 2015 году тайно вышла замуж за бизнесмена Джейсона Капоне. Пара не хотела громкого празднования, поэтому даже никто из друзей не знал, что влюбленные решили расписаться. Что интересно, на росписи был лишь один свидетель.

В том же году у супругов родился сын Сальваторе. А в 2023 году – Алла родила дочь Аврору.

Где сейчас Алла Костромичева

Модель поддерживает Украину с начала кровопролитной войны, которую начала Россия. В начале 2022 года Алла вместе с волонтерами собрала для Киева, Харькова и Николаева 14 тонн "гуманитарки".

Звезда также собирала деньги на лекарства, которые спасают жизни, электрогенераторы для больниц и еду, что не надо готовить – консервы, детское питание и блюда быстрого приготовления.

Сегодня Костромичева участвует в различных благотворительных инициативах. Поклонники поинтересовались планирует ли модель возвращаться в Украину, взамен Алла ответила, что с 2009 года живет в Нью-Йорке, а домой приезжала сугубо по рабочим вопросам.

Недавно она с мужем и детьми переехали в Пуэрто-Рико, поэтому речь о том, чтобы перебраться в Украину, пока не идет.

Что касается моделинга, то Алла уверена, что будет заниматься этим делом до старости, ведь считает это своим призванием. Звезда также вела инстаграм-страницу, но в последнее время очень редко публикует кадры личной и рабочей жизни.