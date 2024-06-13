MamaRika продемонстрировала результат маммопластики: пикантные фото в купальнике
Источник:MamaRika
Украинская певица MamaRika показала поклонникам роскошный результат пластической операции на груди. В то же время артистка поделилась с фанатами размышлениями о любви к себе.
В конце апреля этого года исполнительница впервые показала результат маммопластики. Тогда звезда опубликовала кадр в ванной.
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Артистка в своих соцсетях показала серию фотографий, на фоне которых виднеются горы. MamaRika предстала в леопардовом купальнике, который подчеркивает ее красоту. В то же время этими кадрами исполнительница продемонстрировала результат маммопластики, которую сделала в январе этого года.
К тому же певица призналась, что учится любить себя, но ей пока сложно из-за самокритики. Артистка поделилась, что уже на протяжении трех лет пытается "собрать себя в кучу".
Также MamaRika рассказала, что каждая новая морщина на лице вызывает еще большее стремление работать над собой. Впрочем, звезда активно занимается физической и моральной работой над совершенствованием себя, поскольку считает, что только так стоит решать проблемы с самокритикой.
Вопрос лишь в том, или в бесконечных самокопаниях, когда-то наступит день, когда я успокоюсь и скажу себе: "Я люблю тебя со всем твоим ла***м и без него, всякой люблю! Отцепись уже от себя, и просто живи!",
– написала знаменитость.
Кто из украинских звезд прибегал к маммопластике
- Актриса "Женского квартала" Ирина Сопонару рассказала, что раньше ей нравился маленький размер груди, однако со временем все изменилось. Поэтому она решила сделать пластическую операцию.
- Певица и актриса Анна Тринчер решилась на пластику, потому что имела определенные комплексы. Она увеличила грудь до третьего размера. Однако, после операции у артистки остался шрам.
- Танцовщица Илона Гвоздева также прибегла к маммопластике. Несмотря на спортивное и рельефное тело, хореограф не чувствовала себя женственной. По словам Илоны, она не жалеет о таком шаге, потому что стала увереннее.