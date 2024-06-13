Наприкінці квітня цього року виконавиця вперше показала результат мамопластики. Тоді зірка опублікувала кадр у ванні.

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Артистка у своїх соцмережах показала серію світлин, на фоні яких видніються гори. MamaRika постала у леопардовому купальнику, який підкреслює її вроду. Водночас цими кадрами виконавиця продемонструвала результат мамопластики, яку зробила в січні цього року.

До того ж співачка зізналася, що вчиться любити себе, але їй поки складно через самокритику. Артистка поділилася, що вже протягом трьох років намагається "зібрати себе до купи".

Також MamaRika розповіла, що кожна нова зморшка на обличчі спричиняє ще більше прагнення працювати над собою. Втім, зірка активно займається фізичною та моральною роботою над вдосконаленням себе, оскільки вважає, що тільки так варто розв'язувати проблеми з самокритикою.

Питання лише в тому, чи в нескінченних самокопаннях, колись настане день, коли я заспокоюсь і скажу собі: "Я люблю тебе зі всім твоїм ла***м і без нього, всякою люблю! Відчепися вже від себе, і просто живи!",

– написала знаменитість.

Хто з українських зірок вдавався до мамопластики