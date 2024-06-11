Александр потерял обе ноги во время службы на фронте, а через некоторое время запустил проект "Отвал ног". В рамках шоу Александр выучил танец с помощью Монатика.
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Новый выпуск "Отвала ног" снимали в Луцке – родном городе Дмитрия. Звезды имели возможность на креслах колесных проверить безбарьерность дорог и заведений.
Перед объявлением выводов Александр получил возможность научиться нескольким движениям из танцевального репертуара Монатика. Дмитрий показал Терену стиль брейк-данс и хип-хоп.
Ветеран войны провел небольшую репетицию и впоследствии поразил результатом. Военный даже стал на руки, за что получил аплодисменты и одобрение от Монатика.
Реакция сети
Пользователи выразили восхищение умением Терена. В то же время поклонники поблагодарили военного за его шоу.
- "Сказать, что это круто – ничего не сказать";
- "Саша, ты чрезвычайно мотивируешь людей жить! Спасибо тебе за "Отвал ног", за позицию, за деятельность, за танцы. С такими людьми как ты, нашу страну не одолеть никому";
- "Саша, ты молодец! Каждый день горжусь тобой! Так держать";
- "Крутяк! Люблю смотреть, как ты танцуешь и отвал ног";
- "Получается круто!";
- "Вау, это круто".
К тому же некоторые юзеры отметили, что этот выпуск "Отвала ног" – лучший из всех. Более того, они назвали Монатика самым интересным героем проекта.