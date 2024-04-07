Юристы Мадонны стремятся отклонить иск поклонников артистки. Как известно, адвокаты уже подали запрос для отмены судебного дела.

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В чем обвиняют Мадонну

Из-за перенесенного выступления в Barclays Center в Бруклине, в суд решили обратиться двое фанатов певицы. По их утверждениям, 13 декабря концерт начался в 22:30, вместо указанного 20:30 на билетах.

Более того, то же самое произошло на шоу 14 и 16 декабря. Поклонники обвиняют Мадонну в "бесцеремонном использовании ложной рекламы, небрежном введении в заблуждение, а также в нечестной и обманчивой торговой практике".

В то же время адвокаты артистки не считают опыт зрителей основанием для иска.

Истцы предполагают, что у зрителей, которые оставили концерт после часа ночи, могли возникнуть проблемы с тем, чтобы добраться до дома, или им нужно было рано вставать на работу на следующий день. Перед подачей иска один из фанатов "восторженно" отозвался о концерте, который он назвал невероятным – это означает, что шоу оправдало или превзошло ожидания,

– заявила команда юристов артистки.

По словам адвокатов Мадонны, информация о начале шоу в 20:30 нигде не распространялась. К тому же никто больше не ожидал, что певица выступит именно в это указанное время.



Певица Мадонна / Фото из инстаграмма артистки

Раскрылись новые подробности дела развода Джоли и Питта

Адвокаты Джоли требуют раскрыть информацию, которая опровергнет невозможность актера приобрести долю Джоли в их совместной французской винодельне Chateau Miraval из-за отказа. В то же время Питт поставил условие, чтобы экс-супруга подписала "более обременительное" соглашение о неразглашении, вместо покупки им части винодельни.

К тому же история физического насилия со стороны Питта в отношении Джоли началась задолго до авиаперелета семьи в сентябре 2016 года из Франции в Лос-Анджелесе.

Также команда адвокатов Джоли отметила, что можно было бы предотвратить судебное разбирательство о винодельне, если бы Питт сразу согласился на предложение актрисы выкупить долю компании.

По словам юристов, Брэд отказался, поскольку боялся огласки и обнародования документов о многолетней битве за опеку над детьми.

Однако, адвокаты Питта отказались комментировать заявления юристов Джоли. В то же время источники из близкого окружения Питта обвинили его экс-супругу в "запутывании истории".



Анджелина Джоли вместе с детьми / Фото из открытых источников