Радостное известие знаменитость скрывала почти год. Так, тайная свадьба состоялась в августе 2023 года. Теперь звезда "Сумерек" поделилась кадрами с любимым и гостями и рассказала подробности о праздновании.
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Что известно о свадьбе Элизабет Ризер
Молодожены обменялись клятвами на церемонии, прошедшей в Италии на амальфитанском побережье. Изначально пара планировала более масштабное празднование, но решила провести его в интимной атмосфере с близкими друзьями и семьей.
Что-то произошло с нами, когда мы произносили наши обеты. Это изменило все. Я постоянно пыталась не плакать, а потом начинала смеяться,
– вспомнила артистка.
На свадьбу актриса надела полупрозрачное платье, разработанное Даниэлем Франкелем. В то же время ее муж предстал в бежевом костюме и белой рубашке.
Свадебный танец пара исполнила под романтическую композицию Cucurrucucu Paloma Каэтано Велозу.
Что известно об отношениях Элизабет и Брюса
- Будущие супруги познакомились в 2017 году благодаря другу Ризер.
- Что интересно, ранее они жили рядом в Лос-Анджелесе, но почти не пересекались.
- Гилберт сделал предложение любимой во время романтического путешествия в Италию через пять лет после их первой встречи. Именно после этого они приняли решение пожениться в 2023 году.