Юристи Мадонни прагнуть відхилити позов шанувальників артистки. Як відомо, адвокати вже подали клопотання для скасування судової справи.

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У чому звинувачують Мадонну

Через перенесений виступ в Barclays Center у Брукліні, до суду вирішили звернутися двоє фанатів співачки. За їхніми твердженнями, 13 грудня концерт розпочався о 22:30, замість зазначеного 20:30 на квитках.

Ба більше, те ж саме відбулося на шоу 14 і 16 грудня. Шанувальники звинувачують Мадонну в "безцеремонному використанні неправдивої реклами, недбалому введенні в оману, а також у нечесній та оманливій торговельній практиці".

Водночас адвокати артистки не вважають досвід глядачів за підставу для позову.

Позивачі припускають, що у глядачів, які залишили концерт після першої години ночі, могли виникнути проблеми з тим, щоб дістатися до дому, або їм потрібно було рано вставати на роботу наступного дня. Перед подачею позову один із фанатів "захоплено" відгукнувся про концерт, який він назвав неймовірним – це означає, що шоу виправдало або перевершило очікування,

– заявила команда юристів артистки.

За словами адвокатів Мадонни, інформація про початок шоу о 20.30 ніде не розповсюджувалася. До того ж ніхто більше не очікував, що співачка виступить саме в цей зазначений час.



Співачка Мадонна / Фото з інстаграму артистки

Розкрилися нові подробиці справи розлучення Джолі та Пітта

Адвокати Джолі вимагають розкрити інформацію, яка спростує неможливість актора придбати частку Джолі в їхній спільній французької виноробні Chateau Miraval через відмову. Водночас Пітт поставив умову, щоб ексдружина підписала "більш обтяжливу" угоду про нерозголошення, замість купівлі ним частини виноробні.

До того ж історія фізичного насильства з боку Пітта щодо Джолі почалася задовго до авіаперельоту сім'ї у вересні 2016 року з Франції до Лос-Анджелеса.

Також команда адвокатів Джолі наголосила, що можна було б запобігти судовому розгляду про виноробню, якщо б Пітт одразу погодився на пропозицію акторки викупити частку компанії.

За словами юристів, Бред відмовився, оскільки боявся розголосу та оприлюднення документів про багаторічну битву за опіку над дітьми.

Однак, адвокати Пітта відмовилися коментувати заяви юристів Джолі. Водночас джерела з близького оточення Пітта звинуватили його ексдружину в "заплутуванні історії".



Анджеліна Джолі разом з дітьми / Фото з відкритих джерел