Тогда, Брэд физически и эмоционально оскорбил Джоли и их шестерых несовершеннолетних детей. Мужчина во время ссоры повредил спину и локоть жены. Дети пришли на помощь матери, как вдруг актер ударил одного из малышей по лицу, а другого придавил. В судебных документах причиной развода с Питтом значится именно эта ситуация.

К слову Это был кошмар, – MamaRika о масштабном кризисе в браке и эмоциональной поездке в Буковель

Какие новые подробности дела развода Джоли и Питта

Адвокаты Джоли требуют раскрыть информацию, которая опровергнет невозможность актера приобрести долю Джоли в их совместной французской винодельне Chateau Miraval из-за его отказа. В то же время Питт поставил условие, чтобы экс-супруга подписала "более обременительное" соглашение о неразглашении, вместо покупки им части винодельни.

Хотя история физического насилия со стороны Питта в отношении Джоли началась задолго до авиаперелета семьи в сентябре 2016 года из Франции в Лос-Анджелес, этот полет стал первым случаем, когда он применил физическое насилие к детям. После этого Джоли сразу ушла от него,

– написано в обнародованных документах.

К тому же команда адвокатов Джоли отметила, что можно было бы предотвратить судебное разбирательство о винодельне, если бы Питт сразу согласился на предложение актрисы выкупить долю компании.

По словам юристов, Брэд отказался, поскольку боялся огласки и обнародования документов о многолетней битве за опеку над детьми.

Документы Джоли, которые включали электронные письма, краткое изложение показаний семьи и другие доказательства, заставили Питта опасаться, что информация может в конце концов стать достоянием общественности. Питт хотел, чтобы Джоли по договору ограничила себя молчанием и не разглашала подробностей личного проступка,

– значится в документах.



Анджелина Джоли с детьми / Фото из открытых источников

Однако, адвокаты Питта отказались комментировать заявления юристов Джоли. В то же время источники из близкого окружения Питта обвинили его экс-супругу в "запутывании истории".

Это модель поведения: каждый раз, когда принимают решение, противоречащее другой стороне, они постоянно предпочитают предоставлять такую информацию, которая вводит в заблуждение, неточную и нерелевантную, чтобы отвлечь внимание,

– рассказал друг Брэда.

Питт отказался от совместной опеки над детьми

Британские СМИ распространяли информацию, что судебный процесс, который тянется с 2016-го, близится к завершению.

В конце марта этого года стало известно, что голливудский актер больше не настаивает на совместной опеке над шестью детьми.

Он согласился, чтобы Джоли сохранила полную опеку. В то же время у него останется только право посещения.