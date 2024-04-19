Всегда со мной, – известный певец заинтриговал ответом на слухи о романе с пиарщицей
Источник:"Люкс ФМ"
Недавно по сети начали распространяться слухи о романе лидера БЕЗ ОБМЕЖЕНЬ с пиарщицей группы Юлианой. Сергей Танчинец впервые признался, занято ли сейчас его сердце.
Артист неохотно разговаривает о личной жизни, почти не говорил о разводе с уже экс-супругой Анной, с которой прожил в браке почти 15 лет. Однако на новые сплетни таки ответил несколько слов.
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Что Сергей Танчинец говорит о романе с пиарщицей
Недавно в сети появилась информация, что лидер группы БЕЗ ОБМЕЖЕНЬ имеет тайный роман с пиарщицей Юлианой. Более того, якобы именно эта девушка стала причиной развода Танчинца. Еще больше сплетен спровоцировало совместное фото Сергея и Юлианы, которое он опубликовал в своем инстаграме. На фотографии артист нежно обнимает девушку и целует ее в шею.
С ответом на такие слухи исполнитель не замедлил. Он заявил, что его любимая всегда с ним, но не назвал ее имя.
Моя любимая в моем сердце. Она всегда со мной, в зале или не в зале. Я не комментирую свою личную жизнь,
– сказал Танчинец.
Интервью Сергея Танчинца: смотрите видео онлайн
Что известно о предыдущем браке Танчинца
Сергей и Анна познакомились 16 лет назад на съемках клипа БЕЗ ОБМЕЖЕНЬ. Между ними сразу возникла симпатия.
Родители Анны были против этих отношений, хотели, чтобы дочь вышла замуж за дипломата. Однако, влюбленные все-таки поженились.
В 2009 году девушка родила дочь, которую назвали Анастасией. Через девять лет у пары родился сын Лукьян.
Танчинец редко говорит о личной жизни, однако всегда с теплом и любовью вспоминал жену. Поэтому, когда в сентябре 2023 года объявил о разводе, это стало шоком для всех поклонников.