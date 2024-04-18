К тому же артист поделился, что полномасштабное вторжение и долговременная разлука не смогли разъединить его с женой. Их чувства наоборот только укрепились, и теперь пара готова к третьему ребенку.

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Дмитрий Монатик о планировании третьего ребенка

Певец отметил, что ему не важен пол будущего ребенка. Более того, у него есть силы и желание расширить семью.

Честно, вообще нет разницы девочка или мальчик, но хочется еще детей. Я понимаю, что есть на это и силы, и желание, и это всегда очень большое вдохновение. Это еще одна новая жизнь. Мы не откладываем этот вопрос,

– рассказал Дмитрий.

В то же время супруги уже имеют двух сыновей – 8-летнего Даниила и 7-летнего Платона. По словам артиста, они для него являются источником энергии и вдохновения.

Сыновья учат меня заново проходить жизнь, учат не терять ребенка в себе, чтобы находить с ними общий язык, учат идти в ногу со временем, быть молодым душой,

– поделился певец.

К тому же, как признался Монатик, именно Платон заставил артиста вернуться к танцам. С началом вторжения певец считал, что его увлечение хореографией не актуально, потому что "танцы не танцуют, когда все вокруг разрушается". Однако, сыну удалось возродить страсть к танцам у своего отца. По словам Дмитрия, хореография помогает ему освободить от боли и зашить душевные раны.

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