Инфлюенсеру даже пришлось вызывать полицию и скорую. В то же время сейчас он дома, где восстанавливается.
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Почему на Николаса Карму напали в центре Львова
Дело в том, что блогер снимал видео на Площади Рынок, когда неизвестные молодые люди начали выкрикивать нецензурную брань в его адрес. После этого Николас подошел к ребятам и пытался разъяснить ситуацию.
Мне не нравятся твои тиктоки, и я считаю, что ты чучуть гейской натуры. Мне не нравятся пи*ары,
– сказал один из хулиганов.
Впоследствии он брызнул в блогера перцовым баллончиком. В результате люди вызвали полицию, а Карма отправился в больницу.
На Николаса Карму напали во Львове / Скриншот из инстаграмм-сторис
На Николаса Карму напали во Львове / Скриншот из инстаграмм-сторис
К сожалению, без быдла не бывает, но я не расстраиваюсь, ведь адекватных и сознательных людей гораздо больше. А также я горжусь нашей полицией, которая сработала очень оперативно и идентифицировала хулиганов за час,
– подчеркнул инфлюенсер.
Что известно о Николасе Карме
- Будущая звезда тиктока родился 19 декабря 1994 года во Львовской области и впоследствии получил образование хореографа.
- Он раньше работал курьером, а потом начал заниматься блогерством.
- Инфлюенсер получил известность благодаря роликам "Сколько стоит ваш look?". Эти видео Николас снимает на улицах Львова и других украинских городов. Среди известных звезд, у которых он брал интервью, – Тина Кароль, Джамала, Наталья Могилевская и многие другие.
- Сейчас на тикток-аккаунт Кармы подписаны более 530 пользователей, а за его инстаграм-страницей следит около 350 тысяч человек.
- Николай также является музыкантом и основал группу с Danny Lama. Автором слов и музыки является сам Николас. Известные песни группы: "Она", "Клянусь", "Слышишь мам" и другие.
- Первый трек коллектив выпустил 28 апреля 2020, а дебютный сольный концерт состоялся во Львове на 29-летие солиста.