Инфлюенсеру даже пришлось вызывать полицию и скорую. В то же время сейчас он дома, где восстанавливается.

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Почему на Николаса Карму напали в центре Львова

Дело в том, что блогер снимал видео на Площади Рынок, когда неизвестные молодые люди начали выкрикивать нецензурную брань в его адрес. После этого Николас подошел к ребятам и пытался разъяснить ситуацию.

Мне не нравятся твои тиктоки, и я считаю, что ты чучуть гейской натуры. Мне не нравятся пи*ары,

– сказал один из хулиганов.

Впоследствии он брызнул в блогера перцовым баллончиком. В результате люди вызвали полицию, а Карма отправился в больницу.



На Николаса Карму напали во Львове / Скриншот из инстаграмм-сторис



На Николаса Карму напали во Львове / Скриншот из инстаграмм-сторис

К сожалению, без быдла не бывает, но я не расстраиваюсь, ведь адекватных и сознательных людей гораздо больше. А также я горжусь нашей полицией, которая сработала очень оперативно и идентифицировала хулиганов за час,

– подчеркнул инфлюенсер.

Что известно о Николасе Карме