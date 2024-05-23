Не спасла сама себя, – Lida Lee призналась, что именно ее разрушило
Источник:Lida Lee
Певица Lida Lee продолжает открываться своим поклонникам. Она в очередной раз поделилась мыслями и рассказала, что разрушило ее состояние.
Украинская артистка Lida Lee не подтверждает, но и не опровергает слухи о непростом периоде в своей жизни из-за алкозависимости. Она опубликовала новое видео на своей странице.
К слову На фоне слухов об алкогольной зависимости: Lida Lee впервые появилась на публике
Lida Lee о своем состоянии
В новом ролике Lida Lee снова позировала в ванной. Она поделилась, что как раз является сильным поступком – рассказать о своей слабости.
Слабость. Это ужасно и несправедливо. Стыдно смотреть в глаза себе и тем, кого подвела. В такие моменты осуждают даже самые близкие. Что такое дно, я знаю точно. Какая у него мель и безысходность. Но выход есть всегда,
– написала певица.
Исполнительница добавила, что долгое время у нее были эмоциональные качели. Именно они стали причиной кризиса в ее жизни.
"За все время моей карьеры я бежала и постоянно задавала себе вопрос, куда и от кого? Я выходила на сцену и пела, срывала ваши аплодисменты и понимала, я бежала к вам, меня это спасало, но я морально падала, когда бежала от клише, что я чья-то в жизни, на сцене, наверное, и дома. Эти качели разрушили мое состояние", – заметила звезда.
Lida Lee жалеет о том, что не смогла самостоятельно вытащить себя из плохого состояния.
Я впервые упала очень больно и спасать стала себя сама. Первое, что я сделала, – попросила у себя прощения за то, что когда все меня топили, я не спасла сама себя,
– призналась Lida Lee.
Lida Lee о своем состоянии / Фото из инстаграм-сториз
Последние новости о Lida Lee
- Звездный обозреватель Богдан Беспалов более месяца назад рассказал, что артистка находится в реабилитационном центре борьбы с алкогольной зависимостью. Для Lida Lee такие новости стали ударом в спину новости стали ударом в спину. Она не опровергла слухов, но и не подтвердила их. Девушка отметила, что позже расскажет о своем состоянии.
- В то же время певица продолжила выступать на сцене: в сети разлетелось видео ее концерта в кабаре. 18 мая Lida Lee снова вышла на сцену и появилась на концерте Позитива. Она вместе с рэпером исполнила песню "Дым". По словам зрителей, которые находились на концерте, артистка сильно волновалась и во время выступления была в темных очках.
- Недавно Lida Lee снова вышла на связь и призналась, что пережила предательство близких людей. Звезда все чаще делится своими чувствами и мыслями.