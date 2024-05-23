Не спасла сама себя, – Lida Lee призналась, что именно ее разрушило

Певица Lida Lee продолжает открываться своим поклонникам. Она в очередной раз поделилась мыслями и рассказала, что разрушило ее состояние.

Украинская артистка Lida Lee не подтверждает, но и не опровергает слухи о непростом периоде в своей жизни из-за алкозависимости. Она опубликовала новое видео на своей странице.

К слову На фоне слухов об алкогольной зависимости: Lida Lee впервые появилась на публике

Lida Lee о своем состоянии

В новом ролике Lida Lee снова позировала в ванной. Она поделилась, что как раз является сильным поступком – рассказать о своей слабости.

Слабость. Это ужасно и несправедливо. Стыдно смотреть в глаза себе и тем, кого подвела. В такие моменты осуждают даже самые близкие. Что такое дно, я знаю точно. Какая у него мель и безысходность. Но выход есть всегда,

– написала певица.

Исполнительница добавила, что долгое время у нее были эмоциональные качели. Именно они стали причиной кризиса в ее жизни.

"За все время моей карьеры я бежала и постоянно задавала себе вопрос, куда и от кого? Я выходила на сцену и пела, срывала ваши аплодисменты и понимала, я бежала к вам, меня это спасало, но я морально падала, когда бежала от клише, что я чья-то в жизни, на сцене, наверное, и дома. Эти качели разрушили мое состояние", – заметила звезда.

Lida Lee жалеет о том, что не смогла самостоятельно вытащить себя из плохого состояния.

Я впервые упала очень больно и спасать стала себя сама. Первое, что я сделала, – попросила у себя прощения за то, что когда все меня топили, я не спасла сама себя,

– призналась Lida Lee.

Lida Lee о своем состоянии / Фото из инстаграм-сториз

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